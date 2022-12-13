Зеленский предупредил о введении реформ в ближайшее время

Владимир Зеленский пообещал новые реформы на Украине
История реформ на Украине продолжается даже во время спецоперации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня я подписал принятый Верховной Радой Закон о ликвидации Окружного административного суда Киева. Эта история закончена. И история реформ продолжается — продолжается даже во время [спецоперации]», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал ликвидировать окружной административный суд (ОАСК) в Киеве из-за санкций США против главы суда Павла Вовка, который обвинялся в вымогательстве. Также сообщалось, что вместо ОАСК создадут Киевский городской окружной административный суд.
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