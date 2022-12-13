Зеленский предупредил о введении реформ в ближайшее время 14 декабря 2022 в 03:02 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский пообещал новые реформы на Украине Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua История реформ на Украине продолжается даже во время спецоперации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня я подписал принятый Верховной Радой Закон о ликвидации Окружного административного суда Киева. Эта история закончена. И история реформ продолжается — продолжается даже во время [спецоперации]», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал ликвидировать окружной административный суд (ОАСК) в Киеве из-за санкций США против главы суда Павла Вовка, который обвинялся в вымогательстве. Также сообщалось, что вместо ОАСК создадут Киевский городской окружной административный суд. История реформ на Украине продолжается даже во время спецоперации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня я подписал принятый Верховной Радой Закон о ликвидации Окружного административного суда Киева. Эта история закончена. И история реформ продолжается — продолжается даже во время [спецоперации]», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал ликвидировать окружной административный суд (ОАСК) в Киеве из-за санкций США против главы суда Павла Вовка, который обвинялся в вымогательстве. Также сообщалось, что вместо ОАСК создадут Киевский городской окружной административный суд. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям