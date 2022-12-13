13 декабря 2022

Зеленский предупредил о введении реформ в ближайшее время

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский пообещал новые реформы на Украине Фото:

История реформ на Украине продолжается даже во время спецоперации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня я подписал принятый Верховной Радой Закон о ликвидации Окружного административного суда Киева. Эта история закончена. И история реформ продолжается — продолжается даже во время [спецоперации]», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал ликвидировать окружной административный суд (ОАСК) в Киеве из-за санкций США против главы суда Павла Вовка, который обвинялся в вымогательстве. Также сообщалось, что вместо ОАСК создадут Киевский городской окружной административный суд.

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История реформ на Украине продолжается даже во время спецоперации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня я подписал принятый Верховной Радой Закон о ликвидации Окружного административного суда Киева. Эта история закончена. И история реформ продолжается — продолжается даже во время [спецоперации]», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал ликвидировать окружной административный суд (ОАСК) в Киеве из-за санкций США против главы суда Павла Вовка, который обвинялся в вымогательстве. Также сообщалось, что вместо ОАСК создадут Киевский городской окружной административный суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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