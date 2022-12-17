17 декабря 2022

Российский канал обжаловал решение властей Молдовы о запрете на вещание

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Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, телевизор, гостиница
RTR Moldova расценила запрет на вещание как политическую цензуру Фото:

Российская телекомпания RTR Moldova RTR (телеканал, базирующийся в Молдове. Ретранслирует программы «Россия 1» — прим URA.RU) обжаловала постановление комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) Молдавии, которая запретила ей вещание на территории страны из-за якобы дезинформации о ситуации на Украине. Суд рассмотрит заявление в течение 72 часов.

«RTR Moldova считает постановление незаконным, принятым в политических и коррупционных интересах действующей власти. Компания уже обжаловала постановление КЧС», — сообщила администрация телекомпании в соцсетях.

Запрет на вещание ряду русскоязычных телеканалов власти Молдавии озвучили в минувшую пятницу. В МИД России расценили это как акт политической цензуры.

Летом 2022 года в Латвии Национальный совет по электронным СМИ запретил вещание 80 российских телеканалов. Для этого пришлось вводить новую норму в законодательстве.

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Российская телекомпания RTR Moldova RTR (телеканал, базирующийся в Молдове. Ретранслирует программы «Россия 1» — прим URA.RU) обжаловала постановление комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) Молдавии, которая запретила ей вещание на территории страны из-за якобы дезинформации о ситуации на Украине. Суд рассмотрит заявление в течение 72 часов. «RTR Moldova считает постановление незаконным, принятым в политических и коррупционных интересах действующей власти. Компания уже обжаловала постановление КЧС», — сообщила администрация телекомпании в соцсетях. Запрет на вещание ряду русскоязычных телеканалов власти Молдавии озвучили в минувшую пятницу. В МИД России расценили это как акт политической цензуры. Летом 2022 года в Латвии Национальный совет по электронным СМИ запретил вещание 80 российских телеканалов. Для этого пришлось вводить новую норму в законодательстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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