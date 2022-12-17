Российский канал обжаловал решение властей Молдовы о запрете на вещание 18 декабря 2022 в 00:01 Размер текста - 17 + RTR Moldova расценила запрет на вещание как политическую цензуру Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Российская телекомпания RTR Moldova RTR (телеканал, базирующийся в Молдове. Ретранслирует программы «Россия 1» — прим URA.RU) обжаловала постановление комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) Молдавии, которая запретила ей вещание на территории страны из-за якобы дезинформации о ситуации на Украине. Суд рассмотрит заявление в течение 72 часов. «RTR Moldova считает постановление незаконным, принятым в политических и коррупционных интересах действующей власти. Компания уже обжаловала постановление КЧС», — сообщила администрация телекомпании в соцсетях. Запрет на вещание ряду русскоязычных телеканалов власти Молдавии озвучили в минувшую пятницу. В МИД России расценили это как акт политической цензуры. Летом 2022 года в Латвии Национальный совет по электронным СМИ запретил вещание 80 российских телеканалов. Для этого пришлось вводить новую норму в законодательстве. Российская телекомпания RTR Moldova RTR (телеканал, базирующийся в Молдове. Ретранслирует программы «Россия 1» — прим URA.RU) обжаловала постановление комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) Молдавии, которая запретила ей вещание на территории страны из-за якобы дезинформации о ситуации на Украине. Суд рассмотрит заявление в течение 72 часов. «RTR Moldova считает постановление незаконным, принятым в политических и коррупционных интересах действующей власти. Компания уже обжаловала постановление КЧС», — сообщила администрация телекомпании в соцсетях. Запрет на вещание ряду русскоязычных телеканалов власти Молдавии озвучили в минувшую пятницу. В МИД России расценили это как акт политической цензуры. Летом 2022 года в Латвии Национальный совет по электронным СМИ запретил вещание 80 российских телеканалов. Для этого пришлось вводить новую норму в законодательстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям