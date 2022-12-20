Сенатор Цеков назвал самые эффективные способы предупреждения об обстрелах ВСУ вместо смс-оповещений

20 декабря 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Сирены являются наиболее эффективным способом оповещения об обстрелах, считает Сергей Цеков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Самыми эффективными способами оповещения граждан приграничных России с Украиной территорий являются сирены, звуковые сигналы, экстренные прерывания радио и телепередач. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. «Оповещение об атаке на территории России обязательно должно быть. И оно может быть разным. Наверное, громкая сирена — самое эффективное оповещение. Или какой-то другой звуковой сигнал. Во время войны было — „граждане, воздушная тревога“, так объявляли. Это будет мобилизовать людей. Оповещение по радио, по телевидению с прерыванием всех программ — также эффективно. Причем, это нужно делать по всем каналам. Так как иначе донести до граждан, что есть с одной стороны угроза обстрела, а с другой, если уже зафиксирован выстрел, чтобы успели спуститься в укрытие. Во время Великой Отечественной войны было проводное радио. Оно постоянно было включено. Поэтому объявления доходили до всех, в том числе и на улицах городов», — отметил Сергей Цеков. Сенатор добавил, что оповещение об атаках приграничных территорий со стороны ВСУ мало эффективно, так как не все вовремя читают полученные сообщения. «Я так понимаю, почему с СМС проблема возникла — оно приходит через полчаса или какое-то время после совершения обстрела. Плюс сообщения не все смотрят сразу, даже если они были вовремя отправлены», — подчеркнул Цеков. Взрывы над Белгородом прогремели 18 декабря. Жительница города сообщила URA.RU, что смс-уведомления, предупреждающие о начале обстрелов, пришли уже после окончания атаки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что такая система оповещения неэффективна. 20 декабря ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самыми эффективными способами оповещения граждан приграничных России с Украиной территорий являются сирены, звуковые сигналы, экстренные прерывания радио и телепередач. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. «Оповещение об атаке на территории России обязательно должно быть. И оно может быть разным. Наверное, громкая сирена — самое эффективное оповещение. Или какой-то другой звуковой сигнал. Во время войны было — „граждане, воздушная тревога“, так объявляли. Это будет мобилизовать людей. Оповещение по радио, по телевидению с прерыванием всех программ — также эффективно. Причем, это нужно делать по всем каналам. Так как иначе донести до граждан, что есть с одной стороны угроза обстрела, а с другой, если уже зафиксирован выстрел, чтобы успели спуститься в укрытие. Во время Великой Отечественной войны было проводное радио. Оно постоянно было включено. Поэтому объявления доходили до всех, в том числе и на улицах городов», — отметил Сергей Цеков. Сенатор добавил, что оповещение об атаках приграничных территорий со стороны ВСУ мало эффективно, так как не все вовремя читают полученные сообщения. «Я так понимаю, почему с СМС проблема возникла — оно приходит через полчаса или какое-то время после совершения обстрела. Плюс сообщения не все смотрят сразу, даже если они были вовремя отправлены», — подчеркнул Цеков. Взрывы над Белгородом прогремели 18 декабря. Жительница города сообщила URA.RU, что смс-уведомления, предупреждающие о начале обстрелов, пришли уже после окончания атаки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что такая система оповещения неэффективна. 20 декабря ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате обстрела нарушено электроснабжение.