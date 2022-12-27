Тюменский депутат ГД предложил увеличить стоимость подарков чиновников

27 декабря 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Тюменский сенатор Павел Тараканов поддержал законопроект депутата Николая Брыкина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Российские чиновники смогут принимать в дар предметы народного ремесла стоимостью до десяти тысяч рублей. Текст законопроекта опубликован 27 декабря на сайте Госдумы РФ. Документ внесли на рассмотрение депутат от Тюменской области Николай Брыкин и тюменский сенатор в Совете Федерации Павел Тараканов. «Дополнить пункт 1 статьи 575 части второй ГК РФ словами: подарки в виде изделий народного художественного промысла стоимостью до 10 тысяч рублей. Дополнить пункт 2 статьи 575 части второй ГК РФ словами: а так же подарки в виде изделий народного художественного промысла стоимость которых не превышает 10 тысяч рублей», — написали Брыкин и Тараканов в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас в гражданском кодексе максимальная стоимость подарка чиновнику закреплена на уровне трех тысяч рублей. При этом в тексте закона сказано, что это должен быть «обычный» подарок. Что значит эта формулировка, не уточняется. Законопроект внесен, зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы, сообщает официальный сайт нижней палаты Федерального собрания РФ. Ранее URA.RU рассказало, что Николай Брыкин выступил с предложением считать иноагентами всех, кто покинул страну после начала специальной военной операции. А Павел Тараканов в начале декабря обвинил российских журналистов во влиянии западных взглядов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские чиновники смогут принимать в дар предметы народного ремесла стоимостью до десяти тысяч рублей. Текст законопроекта опубликован 27 декабря на сайте Госдумы РФ. Документ внесли на рассмотрение депутат от Тюменской области Николай Брыкин и тюменский сенатор в Совете Федерации Павел Тараканов. «Дополнить пункт 1 статьи 575 части второй ГК РФ словами: подарки в виде изделий народного художественного промысла стоимостью до 10 тысяч рублей. Дополнить пункт 2 статьи 575 части второй ГК РФ словами: а так же подарки в виде изделий народного художественного промысла стоимость которых не превышает 10 тысяч рублей», — написали Брыкин и Тараканов в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас в гражданском кодексе максимальная стоимость подарка чиновнику закреплена на уровне трех тысяч рублей. При этом в тексте закона сказано, что это должен быть «обычный» подарок. Что значит эта формулировка, не уточняется. Законопроект внесен, зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы, сообщает официальный сайт нижней палаты Федерального собрания РФ. Ранее URA.RU рассказало, что Николай Брыкин выступил с предложением считать иноагентами всех, кто покинул страну после начала специальной военной операции. А Павел Тараканов в начале декабря обвинил российских журналистов во влиянии западных взглядов.