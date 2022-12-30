РИА Новости: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС РФ

30 декабря 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

В Сватово подозревают жительницу в передаче данных о передвижениях российских войск Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В населенном пункте Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) задержали местную жительницу, которую подозревают в передаче Украине данных о передвижениях российских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник. «Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил РФ», — приводит слова источника агентство. Он уточнил, что информацию Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать для ударов по инфраструктуре Сватово. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что Киев перебрасывает большое количество своих сил в Сватово. До этого там закреплялись российские войска.

В населенном пункте Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) задержали местную жительницу, которую подозревают в передаче Украине данных о передвижениях российских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник. «Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил РФ», — приводит слова источника агентство. Он уточнил, что информацию Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать для ударов по инфраструктуре Сватово. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что Киев перебрасывает большое количество своих сил в Сватово. До этого там закреплялись российские войска.