РИА Новости: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС РФ

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В Сватово подозревают жительницу в передаче данных о передвижениях российских войск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В населенном пункте Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) задержали местную жительницу, которую подозревают в передаче Украине данных о передвижениях российских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил РФ», — приводит слова источника агентство. Он уточнил, что информацию Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать для ударов по инфраструктуре Сватово.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что Киев перебрасывает большое количество своих сил в Сватово. До этого там закреплялись российские войска.

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В населенном пункте Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) задержали местную жительницу, которую подозревают в передаче Украине данных о передвижениях российских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник. «Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил РФ», — приводит слова источника агентство. Он уточнил, что информацию Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать для ударов по инфраструктуре Сватово. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что Киев перебрасывает большое количество своих сил в Сватово. До этого там закреплялись российские войска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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