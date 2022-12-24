Киев перебрасывает больше сил в район Сватово

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ стягивают дополнительные силы в район Сватово из-за больших потерь

25 декабря 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Российские войска наносят ВСУ большие потери, пояснил Андрей Марочко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия стягивает дополнительные силы в район населенного пункта Сватово (Луганская народная республика). Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины», — сказал Марочко в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что такое решение украинского командования связано с большими потерями Вооруженных сил Украины в регионе, а также с неэффективностью их оружия. Ранее Марочко сообщал о том, что российские войска закрепились на сватовском направлении. Он отмечал, что Вооруженные силы России ведут в регионе маневренную оборону. Отражая атаки ВСУ, российская армия задействует сразу несколько подразделений, передает Пятый канал. Офицер НМ ЛНР также сообщал об обстрелах региона украинской армией, в результате которых погибли мирные жители.

Украинская армия стягивает дополнительные силы в район населенного пункта Сватово (Луганская народная республика). Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины», — сказал Марочко в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что такое решение украинского командования связано с большими потерями Вооруженных сил Украины в регионе, а также с неэффективностью их оружия. Ранее Марочко сообщал о том, что российские войска закрепились на сватовском направлении. Он отмечал, что Вооруженные силы России ведут в регионе маневренную оборону. Отражая атаки ВСУ, российская армия задействует сразу несколько подразделений, передает Пятый канал. Офицер НМ ЛНР также сообщал об обстрелах региона украинской армией, в результате которых погибли мирные жители.