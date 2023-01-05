ООН поддержала предложенное Путиным на время Рождества перемирие

Рождество — священные праздник для россиян и украинцев, заявил представитель генсека ООН
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ООН поддержала предложение президента России о прекращении огня на Украине на время Рождества. Об этом заявил представитель генсека ООН Антониу Гутерреш Стефан Дюжаррик.
«Рождество — это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Дюжаррика.
Ранее глава Минобороны РФ Серей Шойгу приказал прекратить огонь на Украине на Рождество. Германия приняла к сведению решение России. В Совбезе Украины же заявили, что будут «грызть» российскую армию на время рождественского перемирия.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!