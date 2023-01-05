ООН поддержала предложенное Путиным на время Рождества перемирие

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Официальный сайт президента Украины, оон
Рождество — священные праздник для россиян и украинцев, заявил представитель генсека ООН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ООН поддержала предложение президента России о прекращении огня на Украине на время Рождества. Об этом заявил представитель генсека ООН Антониу Гутерреш Стефан Дюжаррик.

«Рождество — это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Дюжаррика.

Ранее глава Минобороны РФ Серей Шойгу приказал прекратить огонь на Украине на Рождество. Германия приняла к сведению решение России. В Совбезе Украины же заявили, что будут «грызть» российскую армию на время рождественского перемирия.

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ООН поддержала предложение президента России о прекращении огня на Украине на время Рождества. Об этом заявил представитель генсека ООН Антониу Гутерреш Стефан Дюжаррик. «Рождество — это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Дюжаррика. Ранее глава Минобороны РФ Серей Шойгу приказал прекратить огонь на Украине на Рождество. Германия приняла к сведению решение России. В Совбезе Украины же заявили, что будут «грызть» российскую армию на время рождественского перемирия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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