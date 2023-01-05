ООН поддержала предложенное Путиным на время Рождества перемирие 05 января 2023 в 23:39 Размер текста - 17 + Рождество — священные праздник для россиян и украинцев, заявил представитель генсека ООН Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ООН поддержала предложение президента России о прекращении огня на Украине на время Рождества. Об этом заявил представитель генсека ООН Антониу Гутерреш Стефан Дюжаррик. «Рождество — это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Дюжаррика. Ранее глава Минобороны РФ Серей Шойгу приказал прекратить огонь на Украине на Рождество. Германия приняла к сведению решение России. В Совбезе Украины же заявили, что будут «грызть» российскую армию на время рождественского перемирия. ООН поддержала предложение президента России о прекращении огня на Украине на время Рождества. Об этом заявил представитель генсека ООН Антониу Гутерреш Стефан Дюжаррик. «Рождество — это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Дюжаррика. Ранее глава Минобороны РФ Серей Шойгу приказал прекратить огонь на Украине на Рождество. Германия приняла к сведению решение России. В Совбезе Украины же заявили, что будут «грызть» российскую армию на время рождественского перемирия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям