Американцы допустили, что Владимир Зеленский снова будет просить денег Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Читателей американского издания Breitbart разозлило «особое послание» президента Украины Владимира Зеленского, с которым в ближайшее время он планирует выступить на «Золотом глобусе —2023». Комментаторы предположили, что он опять будет просить денег.

«Особое послание мира: „Дайте денег, дайте военного снаряжения, дайте денег, еды и лекарств — и денег!“», — предрек слова Зеленского читатель Breitbart под никнеймом Charles Boisvert. Он считает, что украинского лидера интересуют только деньги.

«А после своей речи Зе [президент Украины Владимир Зеленский] снова пустит шляпу по кругу. Чур, только крупные купюры, пожалуйста!», — сыронизировал King Jeremy the Wicked. Другой читатель назвал украинского лидера «гением попрошайничества в истории мира».

Еще один читатель под никнеймом tilda написала в комментариях к статье — «Так, стоп! мужик, который наотрез отмел все мирные переговоры, выступит с посланием мира?» Она добавила, что на этот раз «не клюнет» на его заявления, так как ранее они не оправдали ее ожидания.

«У Зеленского руки в крови, и по собственной глупости он подверг смертельной опасности своих же соотечественников», — констатировал Stéphanos. «В Донбассе последние восемь лет убивают мирных граждан», — напомнил Dang.

«Перевожу: Зеленский скоро продует, и ему нужна мягкая посадка на запасном аэродроме», — заявил Pale Writer. «Пусть безмозглые голливудские звезды жрут навоз, что им набрасывает Зеленский», — высказался NotoriousP.

Ранее Зеленский хотел выступить с речью на финальном матче чемпионата мира по футболу, но ему отказала международная федерация футбола. В день финала украинский лидер призвал провести этой зимой саммит для объединения народов.