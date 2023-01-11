Американцы разнесли Зеленского за его участие в «Золотом глобусе — 2023»

Читателей американского издания Breitbart разозлило «особое послание» президента Украины Владимира Зеленского, с которым в ближайшее время он планирует выступить на «Золотом глобусе —2023». Комментаторы предположили, что он опять будет просить денег.
«Особое послание мира: „Дайте денег, дайте военного снаряжения, дайте денег, еды и лекарств — и денег!“», — предрек слова Зеленского читатель Breitbart под никнеймом Charles Boisvert. Он считает, что украинского лидера интересуют только деньги.
«А после своей речи Зе [президент Украины Владимир Зеленский] снова пустит шляпу по кругу. Чур, только крупные купюры, пожалуйста!», — сыронизировал King Jeremy the Wicked. Другой читатель назвал украинского лидера «гением попрошайничества в истории мира».
Еще один читатель под никнеймом tilda написала в комментариях к статье — «Так, стоп! мужик, который наотрез отмел все мирные переговоры, выступит с посланием мира?» Она добавила, что на этот раз «не клюнет» на его заявления, так как ранее они не оправдали ее ожидания.
«У Зеленского руки в крови, и по собственной глупости он подверг смертельной опасности своих же соотечественников», — констатировал Stéphanos. «В Донбассе последние восемь лет убивают мирных граждан», — напомнил Dang.
«Перевожу: Зеленский скоро продует, и ему нужна мягкая посадка на запасном аэродроме», — заявил Pale Writer. «Пусть безмозглые голливудские звезды жрут навоз, что им набрасывает Зеленский», — высказался NotoriousP.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Читателей американского издания Breitbart разозлило «особое послание» президента Украины Владимира Зеленского, с которым в ближайшее время он планирует выступить на «Золотом глобусе —2023». Комментаторы предположили, что он опять будет просить денег. «Особое послание мира: „Дайте денег, дайте военного снаряжения, дайте денег, еды и лекарств — и денег!“», — предрек слова Зеленского читатель Breitbart под никнеймом Charles Boisvert. Он считает, что украинского лидера интересуют только деньги. «А после своей речи Зе [президент Украины Владимир Зеленский] снова пустит шляпу по кругу. Чур, только крупные купюры, пожалуйста!», — сыронизировал King Jeremy the Wicked. Другой читатель назвал украинского лидера «гением попрошайничества в истории мира». Еще один читатель под никнеймом tilda написала в комментариях к статье — «Так, стоп! мужик, который наотрез отмел все мирные переговоры, выступит с посланием мира?» Она добавила, что на этот раз «не клюнет» на его заявления, так как ранее они не оправдали ее ожидания. «У Зеленского руки в крови, и по собственной глупости он подверг смертельной опасности своих же соотечественников», — констатировал Stéphanos. «В Донбассе последние восемь лет убивают мирных граждан», — напомнил Dang. «Перевожу: Зеленский скоро продует, и ему нужна мягкая посадка на запасном аэродроме», — заявил Pale Writer. «Пусть безмозглые голливудские звезды жрут навоз, что им набрасывает Зеленский», — высказался NotoriousP. Ранее Зеленский хотел выступить с речью на финальном матче чемпионата мира по футболу, но ему отказала международная федерация футбола. В день финала украинский лидер призвал провести этой зимой саммит для объединения народов.