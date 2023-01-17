Путин запустил отказ от Конвенции по защите прав человека

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона об отказе от Конвенции по защите прав человека. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать прекратившими действие Конвенцию о защите прав и основных свобод», — говорится в проекте закона. Данный договор был подписан Россией в 1998 году.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. После этого страны Запада начали вводить против России санкции и исключать из международных организаций. 16 марта РФ перестала быть членом Совета Европы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также призывал исключить Россию из Совбеза ООН, сообщает RT.
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона об отказе от Конвенции по защите прав человека. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. «В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать прекратившими действие Конвенцию о защите прав и основных свобод», — говорится в проекте закона. Данный договор был подписан Россией в 1998 году. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. После этого страны Запада начали вводить против России санкции и исключать из международных организаций. 16 марта РФ перестала быть членом Совета Европы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также призывал исключить Россию из Совбеза ООН, сообщает RT.