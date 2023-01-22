22 января 2023

В офисе Зеленского оскорбили немецких депутатов, отказавших в помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
В офисе Владимира Зеленского оскорбили немцев, не желающих помогать Украине Фото:

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оскорбил депутатов Бундестага, выступающих против поставок современных немецких танков Киеву. Он заявил о равнодушии парламента к украинскому кризису.

«Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек <…> А в Бундестаге равнодушно сидят в телефонах», — сказал Подоляк в интервью телеканалу Freedom, запись доступна на YouTube.

Из-за вопроса о поставке Украине танков в немецком федеральном собрании Бундестаг произошел скандал. Главы ведомств требуют от канцлера Германии Олафа Шольца объяснений своего отказа предоставлять Киеву технику. Страны Запада также не пришли к договоренности по вопросу поставок танков Leopard 2 на Украину. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что это связано с позицией властей Германии, передает RT.

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оскорбил депутатов Бундестага, выступающих против поставок современных немецких танков Киеву. Он заявил о равнодушии парламента к украинскому кризису. «Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек <…> А в Бундестаге равнодушно сидят в телефонах», — сказал Подоляк в интервью телеканалу Freedom, запись доступна на YouTube. Из-за вопроса о поставке Украине танков в немецком федеральном собрании Бундестаг произошел скандал. Главы ведомств требуют от канцлера Германии Олафа Шольца объяснений своего отказа предоставлять Киеву технику. Страны Запада также не пришли к договоренности по вопросу поставок танков Leopard 2 на Украину. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что это связано с позицией властей Германии, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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