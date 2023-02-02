Шольц рассказал, как ему спится после скандалов с участием министров ФРГ

Шольц заявил, что спит достаточно хорошо, несмотря на скандалы с участим своих министров

03 февраля 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Шольц не ожидает новых «сюрпризов» от своих министров Фото: Bundesregierung\Kugler Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что несмотря на все выходки своих министров, спит он довольно хорошо и не ожидает других сюрпризов от других членов его кабмина. Об этом он заявил во время встречи со своими согражданами в городе Марбург. Один из жителей поинтересовался, размышляет ли канцлер по утрам после пробуждения. «Нет <…> Несмотря на все сложные времена, в большинстве своем я сплю достаточно хорошо и с радостью смотрю на предстоящий день», — сказал Шольц. Трансляция встречи велась на официальном портале правительства ФРГ. Канцлер добавил, что сейчас Германия стоит перед сложными вызовами, при которых ей нужны хорошие люди. Одним из таких людей, по мнению Шольца, является пришедший на место Кристины Ламбрехт министр обороны Борис Писториус. В середине января Ламбрехт подала в отставку после скандального новогоднего обращения, где она рассказала, сколько положительных эмоций ей принес конфликт на Украине. На ее место пришел Писториус, который в скором времени намерен совершить визит в Киев. Спустя несколько дней глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время выступления в ПАСЕ сказала, что Германия и другие западные страны «ведут войну против России» в зоне спецоперации. Это вызвало резко негативную реакцию в Бундестаге: министра призвали взять свои слова обратно. Шольц, в свою очередь, заступился за Бербок, сказав, что Берлин не допустит войны с РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что несмотря на все выходки своих министров, спит он довольно хорошо и не ожидает других сюрпризов от других членов его кабмина. Об этом он заявил во время встречи со своими согражданами в городе Марбург. Один из жителей поинтересовался, размышляет ли канцлер по утрам после пробуждения. «Нет <…> Несмотря на все сложные времена, в большинстве своем я сплю достаточно хорошо и с радостью смотрю на предстоящий день», — сказал Шольц. Трансляция встречи велась на официальном портале правительства ФРГ. Канцлер добавил, что сейчас Германия стоит перед сложными вызовами, при которых ей нужны хорошие люди. Одним из таких людей, по мнению Шольца, является пришедший на место Кристины Ламбрехт министр обороны Борис Писториус. В середине января Ламбрехт подала в отставку после скандального новогоднего обращения, где она рассказала, сколько положительных эмоций ей принес конфликт на Украине. На ее место пришел Писториус, который в скором времени намерен совершить визит в Киев. Спустя несколько дней глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время выступления в ПАСЕ сказала, что Германия и другие западные страны «ведут войну против России» в зоне спецоперации. Это вызвало резко негативную реакцию в Бундестаге: министра призвали взять свои слова обратно. Шольц, в свою очередь, заступился за Бербок, сказав, что Берлин не допустит войны с РФ.