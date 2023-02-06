Politico: у Запада почти закончились идеи для новых санкций против РФ

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Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
Десятый пакет ограничений против России будет продолжением предыдущих, пишет Politico Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Десятый пакет санкций против России будет являться модернизацией более ранних санкций с закрытием остающихся белых пятен и не будет иметь совершенно новых пунктов. Об этом сообщает американское издание Politico.

«Речь идет не о настоящем пакете, но о дополнении уже принятых ограничений, так как иных областей, ранее не затронутых западными ограничениями, практически не осталось», — пишет издание. Там добавили, что пока неизвестен механизм, по которому будет действовать новый пакет ограничений против России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новом пакете санкций против России содержатся ограничения на 10 млрд долларов. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что в десятом пакете санкций найдется место для ограничений на весь сектор атомной энергетики России, передает RT. В целом, в Евросоюзе сохраняется настрой на работу над дальнейшими пакетами санкций против РФ, пишет «Национальная служба новостей».

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Десятый пакет санкций против России будет являться модернизацией более ранних санкций с закрытием остающихся белых пятен и не будет иметь совершенно новых пунктов. Об этом сообщает американское издание Politico. «Речь идет не о настоящем пакете, но о дополнении уже принятых ограничений, так как иных областей, ранее не затронутых западными ограничениями, практически не осталось», — пишет издание. Там добавили, что пока неизвестен механизм, по которому будет действовать новый пакет ограничений против России. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новом пакете санкций против России содержатся ограничения на 10 млрд долларов. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что в десятом пакете санкций найдется место для ограничений на весь сектор атомной энергетики России, передает RT. В целом, в Евросоюзе сохраняется настрой на работу над дальнейшими пакетами санкций против РФ, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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