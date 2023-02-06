Politico: у Запада почти закончились идеи для новых санкций против РФ

06 февраля 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Десятый пакет ограничений против России будет продолжением предыдущих, пишет Politico Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Десятый пакет санкций против России будет являться модернизацией более ранних санкций с закрытием остающихся белых пятен и не будет иметь совершенно новых пунктов. Об этом сообщает американское издание Politico. «Речь идет не о настоящем пакете, но о дополнении уже принятых ограничений, так как иных областей, ранее не затронутых западными ограничениями, практически не осталось», — пишет издание . Там добавили, что пока неизвестен механизм, по которому будет действовать новый пакет ограничений против России. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новом пакете санкций против России содержатся ограничения на 10 млрд долларов. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что в десятом пакете санкций найдется место для ограничений на весь сектор атомной энергетики России, передает RT. В целом, в Евросоюзе сохраняется настрой на работу над дальнейшими пакетами санкций против РФ, пишет «Национальная служба новостей».

Десятый пакет санкций против России будет являться модернизацией более ранних санкций с закрытием остающихся белых пятен и не будет иметь совершенно новых пунктов. Об этом сообщает американское издание Politico. «Речь идет не о настоящем пакете, но о дополнении уже принятых ограничений, так как иных областей, ранее не затронутых западными ограничениями, практически не осталось», — пишет издание. Там добавили, что пока неизвестен механизм, по которому будет действовать новый пакет ограничений против России. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новом пакете санкций против России содержатся ограничения на 10 млрд долларов. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что в десятом пакете санкций найдется место для ограничений на весь сектор атомной энергетики России, передает RT. В целом, в Евросоюзе сохраняется настрой на работу над дальнейшими пакетами санкций против РФ, пишет «Национальная служба новостей».