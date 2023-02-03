Глава ЕК: в 10 пакете санкций будут ограничения на 10 млрд евро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Урсула фон дер Ляйен
Против России будут направлены ограничения в размере 10 млрд евро, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Десятый пакет европейских санкций обещает против России ограничения на 10 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы заставим Россию заплатить за жестокие разрушения». — заявила фон дер Ляйен в социальных сетях. Она добавила, что Россия столкнется с ограничениями в размере 10 млрд евро.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Десятый пакет европейских санкций обещает против России ограничения на 10 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы заставим Россию заплатить за жестокие разрушения». — заявила фон дер Ляйен в социальных сетях. Она добавила, что Россия столкнется с ограничениями в размере 10 млрд евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...