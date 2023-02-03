Глава ЕК: в 10 пакете санкций будут ограничения на 10 млрд евро

Против России будут направлены ограничения в размере 10 млрд евро, заявила Урсула фон дер Ляйен
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Десятый пакет европейских санкций обещает против России ограничения на 10 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы заставим Россию заплатить за жестокие разрушения». — заявила фон дер Ляйен в социальных сетях. Она добавила, что Россия столкнется с ограничениями в размере 10 млрд евро.
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