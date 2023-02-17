Зеленскому прислали петицию с требованием сохранить 9 Мая

Президента Украины Владимира Зеленского попросили оставить День Победы Фото: Официальный сайт президента Украины

Президента Украины Владимира Зеленского попросили оставить День победы 9 мая. Соответствующий запрос сформулирован в петиции, опубликованной на официальном сайте Зеленского. Автор петиции отметил, что отмена праздника является инструментом фальсификации истории.

«Ветераны, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно — память о тяжелых боях, упорном труде и Великой Победе. Отмена празднования 9 Мая на Украине — еще одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти» — говорится в тексте петиции, опубликованном на сайте главы украинского государства.

В Верховную раду Украины внесли законопроект об отмене праздников 8 марта, 1 и 9 мая. День памяти и примирения предлагается праздновать на Украине 8 мая, но выходным этот день не будет. Международный женский день планируют заменить «Днем украинской женщины» и праздновать его 25 февраля, передает RT.