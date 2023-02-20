ЕК обвинила журналиста из США Херша в спекуляции из-за расследования теракта на «Северных потоках»

Расследование взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», проведенное американским журналистом Сеймуром Хершем, является спекуляцией. Об этом заявила представитель пресс-службы Европейской комиссии Андреа Мазини.
«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов „Северный поток“», — заявила Андреа Мазини в беседе с ТАСС. Представитель уточнила, что в Еврокомиссии готовы высказаться только об официальном расследовании.
Ранее сообщалось, что Сеймур Херш опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков». В нем он обвинил США в организации теракта, а соответствующий приказ, по его словам, был отдан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Журналист считает, что США пошли на такие радикальные меры, чтобы помешать Европе выйти из украинского конфликта.
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