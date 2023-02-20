ЕК обвинила журналиста из США Херша в спекуляции из-за расследования теракта на «Северных потоках»

20 февраля 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

В ЕК готовы прокомментировать только официальное заявление о подрыве «Северных потоков», заявила Андреа Мазини Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Расследование взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», проведенное американским журналистом Сеймуром Хершем, является спекуляцией. Об этом заявила представитель пресс-службы Европейской комиссии Андреа Мазини. «Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов „Северный поток“», — заявила Андреа Мазини в беседе с ТАСС. Представитель уточнила, что в Еврокомиссии готовы высказаться только об официальном расследовании. Ранее сообщалось, что Сеймур Херш опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков». В нем он обвинил США в организации теракта, а соответствующий приказ, по его словам, был отдан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Журналист считает, что США пошли на такие радикальные меры, чтобы помешать Европе выйти из украинского конфликта.

Расследование взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», проведенное американским журналистом Сеймуром Хершем, является спекуляцией. Об этом заявила представитель пресс-службы Европейской комиссии Андреа Мазини. «Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов „Северный поток“», — заявила Андреа Мазини в беседе с ТАСС. Представитель уточнила, что в Еврокомиссии готовы высказаться только об официальном расследовании. Ранее сообщалось, что Сеймур Херш опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков». В нем он обвинил США в организации теракта, а соответствующий приказ, по его словам, был отдан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Журналист считает, что США пошли на такие радикальные меры, чтобы помешать Европе выйти из украинского конфликта.