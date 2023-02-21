Назван официальный представитель Путина по вопросу приостановки участия в ДСНВ

Замминистра иностранных дел Рябков назначен представителем Путина по приостановке участия в ДСНВ

Путин назначил своего представителя по вопросу приостановки участия в ДСНВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назначен официальным представителем президента при рассмотрении парламентом вопроса о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Распоряжение об этом появилось на официальном портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о приостановлении РФ действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшем сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в Праге 8 апреля 2010 года», — говорится в документе. Назначение было подписано президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о решении приостановить договор с США о Стратегических наступательных вооружениях. Он уточнил, что Россия ни в коем случае не покидает этот договор на полноценной основе.