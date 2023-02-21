Турчак раскрыл главную мысль послания Путина

Турчак: Путин дал понять Западу, что народ и армия в России едины

21 февраля 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Российский народ крепко един со своей армией в достижении общей цели, заявил Андрей Турчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Главной мыслью в послании президента России Владимира Путина является то, что народ, представители которого от мала до велика вносят свой вклад в победу, объединился с армией в достижении общей цели. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Главная мысль послания: «Народ и армия едины», — сказал Турчак . Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Он подчеркнул, что российский президент лично поблагодарил всех тех, кто оказывает различную помощь участникам спецоперации. Вся страна сплотилась в достижении общей цели под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Секретарь генсовета ЕР напомнил, что это происходит не впервые в истории России и такое единение является характерной чертой российского народа, которая сохранится и в будущем. «Единая Россия» с самого начала СВО оказывает помощь эвакуированным жителям из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также тем, кто по-прежнему остается проживать на этих территориях. Отделения партии из регионов уже доставили в новые субъекты РФ 20 тысяч тонн гуманитарной помощи и более 3 тысяч тонн медицинского груза. Партия оказывает помощь и непосредственно военнослужащим, которые выполняют свой долг на передовой, доставляя средства связи, беспилотники и другое необходимое оборудование и снаряжение на линию фронта. На территориях новых регионов работает 40 гуманитарных центров «Единой России», миссию которых курируют депутаты Госдумы от партии. Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с большим посланием Федеральному Собранию. В нем он заявил, что Россия ведет борьбу за собственное существование. Запад, по словам российского лидера, предпринимал попытки заставить российский народ страдать, но эти планы провалились. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главной мыслью в послании президента России Владимира Путина является то, что народ, представители которого от мала до велика вносят свой вклад в победу, объединился с армией в достижении общей цели. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Главная мысль послания: «Народ и армия едины», — сказал Турчак. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Он подчеркнул, что российский президент лично поблагодарил всех тех, кто оказывает различную помощь участникам спецоперации. Вся страна сплотилась в достижении общей цели под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Секретарь генсовета ЕР напомнил, что это происходит не впервые в истории России и такое единение является характерной чертой российского народа, которая сохранится и в будущем. «Единая Россия» с самого начала СВО оказывает помощь эвакуированным жителям из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также тем, кто по-прежнему остается проживать на этих территориях. Отделения партии из регионов уже доставили в новые субъекты РФ 20 тысяч тонн гуманитарной помощи и более 3 тысяч тонн медицинского груза. Партия оказывает помощь и непосредственно военнослужащим, которые выполняют свой долг на передовой, доставляя средства связи, беспилотники и другое необходимое оборудование и снаряжение на линию фронта. На территориях новых регионов работает 40 гуманитарных центров «Единой России», миссию которых курируют депутаты Госдумы от партии. Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с большим посланием Федеральному Собранию. В нем он заявил, что Россия ведет борьбу за собственное существование. Запад, по словам российского лидера, предпринимал попытки заставить российский народ страдать, но эти планы провалились.