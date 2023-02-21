Турчак раскрыл главную мысль послания Путина

Главной мыслью в послании президента России Владимира Путина является то, что народ, представители которого от мала до велика вносят свой вклад в победу, объединился с армией в достижении общей цели. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Главная мысль послания: «Народ и армия едины», — сказал Турчак. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Он подчеркнул, что российский президент лично поблагодарил всех тех, кто оказывает различную помощь участникам спецоперации. Вся страна сплотилась в достижении общей цели под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Секретарь генсовета ЕР напомнил, что это происходит не впервые в истории России и такое единение является характерной чертой российского народа, которая сохранится и в будущем.
«Единая Россия» с самого начала СВО оказывает помощь эвакуированным жителям из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также тем, кто по-прежнему остается проживать на этих территориях. Отделения партии из регионов уже доставили в новые субъекты РФ 20 тысяч тонн гуманитарной помощи и более 3 тысяч тонн медицинского груза.
Партия оказывает помощь и непосредственно военнослужащим, которые выполняют свой долг на передовой, доставляя средства связи, беспилотники и другое необходимое оборудование и снаряжение на линию фронта. На территориях новых регионов работает 40 гуманитарных центров «Единой России», миссию которых курируют депутаты Госдумы от партии.
Главной мыслью в послании президента России Владимира Путина является то, что народ, представители которого от мала до велика вносят свой вклад в победу, объединился с армией в достижении общей цели. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Главная мысль послания: «Народ и армия едины», — сказал Турчак. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Он подчеркнул, что российский президент лично поблагодарил всех тех, кто оказывает различную помощь участникам спецоперации. Вся страна сплотилась в достижении общей цели под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Секретарь генсовета ЕР напомнил, что это происходит не впервые в истории России и такое единение является характерной чертой российского народа, которая сохранится и в будущем. «Единая Россия» с самого начала СВО оказывает помощь эвакуированным жителям из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также тем, кто по-прежнему остается проживать на этих территориях. Отделения партии из регионов уже доставили в новые субъекты РФ 20 тысяч тонн гуманитарной помощи и более 3 тысяч тонн медицинского груза. Партия оказывает помощь и непосредственно военнослужащим, которые выполняют свой долг на передовой, доставляя средства связи, беспилотники и другое необходимое оборудование и снаряжение на линию фронта. На территориях новых регионов работает 40 гуманитарных центров «Единой России», миссию которых курируют депутаты Госдумы от партии. Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с большим посланием Федеральному Собранию. В нем он заявил, что Россия ведет борьбу за собственное существование. Запад, по словам российского лидера, предпринимал попытки заставить российский народ страдать, но эти планы провалились.