Экс-советник Пентагона: Россия должна пойти на Киев

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Российские военнослужащие должны окружить Киев, считает Дуглас Макгрегор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России придется идти на Киев и окружить его сотнями тысяч солдат, чтобы выиграть в конфликте с Украиной. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Это не закончится до тех пор, пока у них не будет сотен тысяч солдат вокруг Киева. Украинцы продолжают получать оружие и деньги. Русские знают, что это дело нельзя выиграть, просто убивая солдат. Потому что это придется делать снова и снова в течение долгого времени», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано.

По его словам, России придется перейти к ключевому моменту, которым является Киев, и отправить туда войска. Это необходимо, чтобы завершить спецоперацию, считает Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут функционировать без военных из НАТО, которые участвуют в боях на Украине. Он отметил, что ВСУ нуждаются в новых солдатах, поэтому Украина отправляет на фронт молодых людей, стариков и женщин.

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России придется идти на Киев и окружить его сотнями тысяч солдат, чтобы выиграть в конфликте с Украиной. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Это не закончится до тех пор, пока у них не будет сотен тысяч солдат вокруг Киева. Украинцы продолжают получать оружие и деньги. Русские знают, что это дело нельзя выиграть, просто убивая солдат. Потому что это придется делать снова и снова в течение долгого времени», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано. По его словам, России придется перейти к ключевому моменту, которым является Киев, и отправить туда войска. Это необходимо, чтобы завершить спецоперацию, считает Макгрегор. Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут функционировать без военных из НАТО, которые участвуют в боях на Украине. Он отметил, что ВСУ нуждаются в новых солдатах, поэтому Украина отправляет на фронт молодых людей, стариков и женщин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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