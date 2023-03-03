Экс-советник Пентагона: Россия должна пойти на Киев

России придется идти на Киев и окружить его сотнями тысяч солдат, чтобы выиграть в конфликте с Украиной. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Это не закончится до тех пор, пока у них не будет сотен тысяч солдат вокруг Киева. Украинцы продолжают получать оружие и деньги. Русские знают, что это дело нельзя выиграть, просто убивая солдат. Потому что это придется делать снова и снова в течение долгого времени», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано.
По его словам, России придется перейти к ключевому моменту, которым является Киев, и отправить туда войска. Это необходимо, чтобы завершить спецоперацию, считает Макгрегор.
Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут функционировать без военных из НАТО, которые участвуют в боях на Украине. Он отметил, что ВСУ нуждаются в новых солдатах, поэтому Украина отправляет на фронт молодых людей, стариков и женщин.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!