Экс-советник Пентагона: Россия должна пойти на Киев

03 марта 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Российские военнослужащие должны окружить Киев, считает Дуглас Макгрегор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России придется идти на Киев и окружить его сотнями тысяч солдат, чтобы выиграть в конфликте с Украиной. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Это не закончится до тех пор, пока у них не будет сотен тысяч солдат вокруг Киева. Украинцы продолжают получать оружие и деньги. Русские знают, что это дело нельзя выиграть, просто убивая солдат. Потому что это придется делать снова и снова в течение долгого времени», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано. По его словам, России придется перейти к ключевому моменту, которым является Киев, и отправить туда войска. Это необходимо, чтобы завершить спецоперацию, считает Макгрегор. Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут функционировать без военных из НАТО, которые участвуют в боях на Украине. Он отметил, что ВСУ нуждаются в новых солдатах, поэтому Украина отправляет на фронт молодых людей, стариков и женщин.

России придется идти на Киев и окружить его сотнями тысяч солдат, чтобы выиграть в конфликте с Украиной. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Это не закончится до тех пор, пока у них не будет сотен тысяч солдат вокруг Киева. Украинцы продолжают получать оружие и деньги. Русские знают, что это дело нельзя выиграть, просто убивая солдат. Потому что это придется делать снова и снова в течение долгого времени», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано. По его словам, России придется перейти к ключевому моменту, которым является Киев, и отправить туда войска. Это необходимо, чтобы завершить спецоперацию, считает Макгрегор. Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут функционировать без военных из НАТО, которые участвуют в боях на Украине. Он отметил, что ВСУ нуждаются в новых солдатах, поэтому Украина отправляет на фронт молодых людей, стариков и женщин.