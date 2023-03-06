Военный эксперт Кнутов раскрыл важность освобождения Купянска. Видео

Военный эксперт Кнутов: освобождение Купянска поможет предотвратить наступление ВСУ
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Перед российской армией стоит задача по изматыванию противника, уточняет Юрий Кнутов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление с луганского направления, а Луганск — это направление с Купянска. Поэтому важно освободить этот город. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Луганск, это как раз направление с Купянска. Поэтому, если мы освобождаем Купянск, то у нас появляется серьезная возможность сорвать готовящееся наступление [с луганского направления]. Такая же ситуация с Угледаром», — подчеркнул Юрий Кнутов в беседе с Пятым каналом. Эксперт подчеркнул, что перед российскими военными стоит наиважнейшая задача по предупреждению ударов ВСУ. Для этого нужно занять выгодные рубежи для обороны и измотать противника. Кнутов также подчеркнул, что ВСУ «обескровлены», но киевский режим продолжает бросать их на поле боя.

Ранее в Минобороны РФ в ходе традиционного брифинга рассказали, что ВС РФ уничтожили сотни солдат ВСУ на краснолиманском, донецком и купянском направлениях. 5 марта сообщалось о ликвидации 40 украинских бойцов, передает Life. Уточнялось также, что украинские войска сменили тактику на купянском направлении и применяют тактику «кочующих огневых средств». Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Киев стягивает силы на купянском направлении, пишет RT.

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Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление с луганского направления, а Луганск — это направление с Купянска. Поэтому важно освободить этот город. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Луганск, это как раз направление с Купянска. Поэтому, если мы освобождаем Купянск, то у нас появляется серьезная возможность сорвать готовящееся наступление [с луганского направления]. Такая же ситуация с Угледаром», — подчеркнул Юрий Кнутов в беседе с Пятым каналом. Эксперт подчеркнул, что перед российскими военными стоит наиважнейшая задача по предупреждению ударов ВСУ. Для этого нужно занять выгодные рубежи для обороны и измотать противника. Кнутов также подчеркнул, что ВСУ «обескровлены», но киевский режим продолжает бросать их на поле боя. Ранее в Минобороны РФ в ходе традиционного брифинга рассказали, что ВС РФ уничтожили сотни солдат ВСУ на краснолиманском, донецком и купянском направлениях. 5 марта сообщалось о ликвидации 40 украинских бойцов, передает Life. Уточнялось также, что украинские войска сменили тактику на купянском направлении и применяют тактику «кочующих огневых средств». Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Киев стягивает силы на купянском направлении, пишет RT.
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