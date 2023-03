Политолог Коньков поставил под сомнение версию США о виновниках в теракте на «Северных потоках»

Политолог Александр Коньков поставил под сомнение версию США о диверсиях на «Северных потоках» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Если под «проукраинской группировкой» имеется в виду власти США, то статья в газете The New York Times о причастности к диверсиям на «Северных потоках» можно считать достоверной. Об этом заявил политолог Александр Коньков. «Как на это ответить?.. Заявили даже не об „украинских", а о „проукраинских" силах», — сказал Коньков в эфире радио Sputnik. По его мнению, изложенную версию можно принять за правду только, если под «проукраинской группировкой» подразумевается администрация президента США Джо Байдена. По словам специалиста, сейчас вся американская элита «одна большая проукраинская сила, которая пытается быть более украинской, нежели сама Украина… Если говорить о самой Украине, то у нее нет технических возможностей такое осуществить. <…> Может быть, американское общество это скушает, но сама версия никакой критики не выдерживает», — отметил специалист. Ранее американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков». Позже постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что данная публикация подтверждает расследование организации насчет диверсий на нитях газопровода, передает RT.

