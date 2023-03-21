Путин и Си Цзиньпин сообщили об изменениях отношений России и Китая

Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в своей истории. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, благодаря последовательным усилиям Сторон достигли наивысшего уровня в своей истории и продолжают поступательно развиваться», — говорится в совместном заявлении. Документ опубликован на
Ранее глава КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В понедельник состоялась закрытая встреча двух лидеров. На следующий день прошел второй день переговоров. По итогам общения российский лидер заявил, что их встреча прошла успешно.
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