Путин и Си Цзиньпин сообщили об изменениях отношений России и Китая

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Отношения РФ и КНР достигли своего наивысшего уровня, считают стороны Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в своей истории. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, благодаря последовательным усилиям Сторон достигли наивысшего уровня в своей истории и продолжают поступательно развиваться», — говорится в совместном заявлении. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В понедельник состоялась закрытая встреча двух лидеров. На следующий день прошел второй день переговоров. По итогам общения российский лидер заявил, что их встреча прошла успешно.

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Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в своей истории. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. «Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, благодаря последовательным усилиям Сторон достигли наивысшего уровня в своей истории и продолжают поступательно развиваться», — говорится в совместном заявлении. Документ опубликован на сайте Кремля. Ранее глава КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В понедельник состоялась закрытая встреча двух лидеров. На следующий день прошел второй день переговоров. По итогам общения российский лидер заявил, что их встреча прошла успешно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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