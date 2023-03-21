Путин и Си Цзиньпин сообщили об изменениях отношений России и Китая 21 марта 2023 в 21:30 Размер текста - 17 + Отношения РФ и КНР достигли своего наивысшего уровня, считают стороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в своей истории. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. «Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, благодаря последовательным усилиям Сторон достигли наивысшего уровня в своей истории и продолжают поступательно развиваться», — говорится в совместном заявлении. Документ опубликован на сайте Кремля . Ранее глава КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В понедельник состоялась закрытая встреча двух лидеров. На следующий день прошел второй день переговоров. По итогам общения российский лидер заявил, что их встреча прошла успешно. Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в своей истории. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. «Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, благодаря последовательным усилиям Сторон достигли наивысшего уровня в своей истории и продолжают поступательно развиваться», — говорится в совместном заявлении. Документ опубликован на сайте Кремля. Ранее глава КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В понедельник состоялась закрытая встреча двух лидеров. На следующий день прошел второй день переговоров. По итогам общения российский лидер заявил, что их встреча прошла успешно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям