В Британии испугались, что новое оружие России способно потопить страны НАТО 17 января 2023 в 22:33 Размер текста - 17 + Изготовлены первые торпеды «Посейдон» для подлодок Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Новые ядерные торпеды «Посейдон» могут потопить страны НАТО в случае их конфликта с Россией. Об этом сообщило британское издание Daily Express. «Ядерные торпеды „Посейдон“ [президента России] Владимира Путина могут „ввергнуть Великобританию в морские глубины“. Президент России представил так называемый проект „Посейдон“ в 2018 году.», — передает Daily Express . По информации источника ТАСС, первые торпеды «Посейдон» погрузят на подлодку «Белгород», пишет RT. Ядерное вооружение и двигатель позволяет ей преодолевать тысячи километров. Россия изготовила «Посейдон», скорость и глубина запуска которой исключает возможность перехвата. Ракета доставляет ядерный заряд на любое расстояние. Новые ядерные торпеды «Посейдон» могут потопить страны НАТО в случае их конфликта с Россией. Об этом сообщило британское издание Daily Express. «Ядерные торпеды „Посейдон“ [президента России] Владимира Путина могут „ввергнуть Великобританию в морские глубины“. Президент России представил так называемый проект „Посейдон“ в 2018 году.», — передает Daily Express. По информации источника ТАСС, первые торпеды «Посейдон» погрузят на подлодку «Белгород», пишет RT. Ядерное вооружение и двигатель позволяет ей преодолевать тысячи километров. Россия изготовила «Посейдон», скорость и глубина запуска которой исключает возможность перехвата. Ракета доставляет ядерный заряд на любое расстояние. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям