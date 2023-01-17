В Британии испугались, что новое оружие России способно потопить страны НАТО

Изготовлены первые торпеды «Посейдон» для подлодокФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Новые ядерные торпеды «Посейдон» могут потопить страны НАТО в случае их конфликта с Россией. Об этом сообщило британское издание Daily Express.
«Ядерные торпеды „Посейдон“ [президента России] Владимира Путина могут „ввергнуть Великобританию в морские глубины“. Президент России представил так называемый проект „Посейдон“ в 2018 году.», — передает Daily Express.
По информации источника ТАСС, первые торпеды «Посейдон» погрузят на подлодку «Белгород», пишет RT. Ядерное вооружение и двигатель позволяет ей преодолевать тысячи километров.
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Новые ядерные торпеды «Посейдон» могут потопить страны НАТО в случае их конфликта с Россией. Об этом сообщило британское издание Daily Express. «Ядерные торпеды „Посейдон“ [президента России] Владимира Путина могут „ввергнуть Великобританию в морские глубины“. Президент России представил так называемый проект „Посейдон“ в 2018 году.», — передает Daily Express. По информации источника ТАСС, первые торпеды «Посейдон» погрузят на подлодку «Белгород», пишет RT. Ядерное вооружение и двигатель позволяет ей преодолевать тысячи километров. Россия изготовила «Посейдон», скорость и глубина запуска которой исключает возможность перехвата. Ракета доставляет ядерный заряд на любое расстояние.