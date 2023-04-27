27 апреля 2023

Путин: экспорт беспилотников будет проще, чем продажа на китайский рынок свинины

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Инновационный кластер "Ломоносов". Москва, беспилотник, бпла, дрон, коптер
Путин уверен, что эту отрасль поддержат коллеги из дружественных стран Фото:

Беспилотники не страдают африканской чумой свиней и поэтому их будет проще продвинуть, чем свинину на китайский рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней, и поэтому уверен, что это будет даже попроще, чем продвижение свинины на китайский рынок», — сказал Путин на презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем. Президент также отметил, что Россия уверенна в поддержке этой отрасли коллегами из дружественных стран.

Владимир Путин провел совещание, которое посвящено развитию беспилотной сферы в России. Президент находится в индустриальном парке «Руднево», где в скором времени начнется производство БПЛА. В ходе этого визита Путин назвал беспилотную отрасль важнейшим направлением в деятельности РФ. По его словам, объем инвестиций в отрасль БПЛА составит 1 триллион рублей.

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Беспилотники не страдают африканской чумой свиней и поэтому их будет проще продвинуть, чем свинину на китайский рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней, и поэтому уверен, что это будет даже попроще, чем продвижение свинины на китайский рынок», — сказал Путин на презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем. Президент также отметил, что Россия уверенна в поддержке этой отрасли коллегами из дружественных стран. Владимир Путин провел совещание, которое посвящено развитию беспилотной сферы в России. Президент находится в индустриальном парке «Руднево», где в скором времени начнется производство БПЛА. В ходе этого визита Путин назвал беспилотную отрасль важнейшим направлением в деятельности РФ. По его словам, объем инвестиций в отрасль БПЛА составит 1 триллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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