«Коммерсант»: в России резко снизился объем добычи газа

03 мая 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Добыча газа в РФ упала на 10% в сравнении с 2022 годом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России объем добычи газа в первом квартале 2023 года сократился на 10%. Также производство энергоресурса упало на 10% в марте. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники. «Добыча газа в РФ в первом квартале 2023 года упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 180 миллиардов кубометров», — пишет « Коммерсант ». В материале указали, что производство энергоресурса в марте этого года также снизилось на 10% до 61 миллиарда кубометров. В издании подчеркнули, что основной объем снижения добычи ресурсов приходится на «Газпром». Ранее «Газпром» предложил ввести свободные цены на газ для промышленных потребителей на российском рынке. По словам зампреда компании Виталия Маркелова, российской газовой отрасли нужно сосредоточить внимание на внутреннем рынке, а не на экспорте, передает RT.

В России объем добычи газа в первом квартале 2023 года сократился на 10%. Также производство энергоресурса упало на 10% в марте. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники. «Добыча газа в РФ в первом квартале 2023 года упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 180 миллиардов кубометров», — пишет «Коммерсант». В материале указали, что производство энергоресурса в марте этого года также снизилось на 10% до 61 миллиарда кубометров. В издании подчеркнули, что основной объем снижения добычи ресурсов приходится на «Газпром». Ранее «Газпром» предложил ввести свободные цены на газ для промышленных потребителей на российском рынке. По словам зампреда компании Виталия Маркелова, российской газовой отрасли нужно сосредоточить внимание на внутреннем рынке, а не на экспорте, передает RT.