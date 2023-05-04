Посол Антонов упрекнул Вашингтон в цинизме из-за реакции на атаку Киева на Кремль

Реакция США на атаку украинских дронов на Кремль является абсурдной, подчеркнул Анатолий Антонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина

Вашингтон показывает двойные стандарты, когда заявляет, что Украина может защищать себя как угодно, при этом, продолжая, говорить о сдерживании киевского режима. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Сегодня США выгораживают киевских преступников. А слова высокопоставленных чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, являются образчиком двойных стандартов», — подчеркнул Анатолий Антонов. Его слова приводит официальный telegram-канал посольства. Он подчеркнул, что слова американских чиновников о том, что Вашингтон якобы сдерживает Украину от ударов по целям вне территории их страны, являются фарсом.

Антонов напомнил, что в свое время, после террористической атаки на территории США в 2001 году, Россия первая вызвалась помочь. Сейчас же, по словам посла, заявления США являются циничными и абсурдными.

Ранее посол Антонов уточнил, что Россия ответит Киеву на покушение в адрес президента РФ Владимира Путина. В США заявляли, что не знали о предстоящей атаке, передает телеканал 360. Американский журналист Гленн Гринвальд отреагировал на заявления Запада о том, что атака якобы подстроена Россией и заявил, что такие версии вызывают скептицизм, сообщает RT.