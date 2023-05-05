Baza: в Москве грабители банкоматов открыли огонь по полицейским

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Захват заложников. Нижневартовск , автомат, оружие, полиция, спецназ
В Москве неизвестные открыли огонь по полицейским Фото:

В Москве трое неизвестных открыли огонь по полицейским, мешавшим им вскрыть банкомат. Об этом сообщает Baza.

«Трое мужчин пытались вскрыть банкомат на Профсоюзной улице (Москва). <…> Преступники открыли огонь по полицейским и скрылись с места происшествия», — сообщают авторы канала. Уточняется, что полицейский наряд прибыл на место происшествия после того, как сработала сигнализация. В настоящий момент преступников разыскивают.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Мокве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Москве трое неизвестных открыли огонь по полицейским, мешавшим им вскрыть банкомат. Об этом сообщает Baza. «Трое мужчин пытались вскрыть банкомат на Профсоюзной улице (Москва). <…> Преступники открыли огонь по полицейским и скрылись с места происшествия», — сообщают авторы канала. Уточняется, что полицейский наряд прибыл на место происшествия после того, как сработала сигнализация. В настоящий момент преступников разыскивают. URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Мокве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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