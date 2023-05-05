Baza: в Москве грабители банкоматов открыли огонь по полицейским

В Москве неизвестные открыли огонь по полицейским
В Москве трое неизвестных открыли огонь по полицейским, мешавшим им вскрыть банкомат. Об этом сообщает Baza.
«Трое мужчин пытались вскрыть банкомат на Профсоюзной улице (Москва). <…> Преступники открыли огонь по полицейским и скрылись с места происшествия», — сообщают авторы канала. Уточняется, что полицейский наряд прибыл на место происшествия после того, как сработала сигнализация. В настоящий момент преступников разыскивают.
URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Мокве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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