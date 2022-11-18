Председатель главного арбитражного суда Урала подала в отставку

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Отставка Ирины Решетниковой будет утверждена коллегией судей Фото:

Председатель арбитражного суда Уральского федерального округа Ирина Решетникова собирается уйти в отставку с 23 февраля, после чего на ее место будет назначен другой судья. Информация об этом содержится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

«Заявление Решетниковой Ирины Валентиновны о прекращении ее полномочий судьи, председателя арбитражного суда Уральского округа с 23 февраля 2023 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. Это заявление рассмотрят на заседании коллегии 22 ноября, где на повестке будет и ряд других вопросов, в том числе прекращение полномочий еще четырех судей. После заседания будет принято окончательное решение об отставке председателя. Затем будет утвержден новый глава суда.

Решетникова с 2002 по 2011 годы была председателем свердловского арбитражного суда, после чего указом президента получила повышение. К моменту назначения она занималась юриспруденцией 23 года.

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Председатель арбитражного суда Уральского федерального округа Ирина Решетникова собирается уйти в отставку с 23 февраля, после чего на ее место будет назначен другой судья. Информация об этом содержится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «Заявление Решетниковой Ирины Валентиновны о прекращении ее полномочий судьи, председателя арбитражного суда Уральского округа с 23 февраля 2023 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. Это заявление рассмотрят на заседании коллегии 22 ноября, где на повестке будет и ряд других вопросов, в том числе прекращение полномочий еще четырех судей. После заседания будет принято окончательное решение об отставке председателя. Затем будет утвержден новый глава суда. Решетникова с 2002 по 2011 годы была председателем свердловского арбитражного суда, после чего указом президента получила повышение. К моменту назначения она занималась юриспруденцией 23 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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