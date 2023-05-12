Медведев объяснил, почему конфликта на Украине не получилось избежать

Медведев: Запад игнорировал международные конвенции и спровоцировал конфликт на Украине
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Конфликт на Украине начался из-за того, что Запад игнорировал международные конвенции, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликта на Украине не удалось избежать из-за игнорирования Западом международных конвенций. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уточнил, что Россия не могла терпеть это бесконечно.

«Наше терпение не бесконечно. <…> Если международные конвенции не применяются, а признанные решения судов не исполняются, то тогда работает ствольная и реактивная артиллерии и даже летят гиперзвуковые ракеты», — сказал Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он уточнил, что универсальные средства правовой защиты сейчас практически не работают. Медведев напомнил, что Россия неоднократно подтверждала свою верность уставу ООН, несмотря на «недружественные акции» со стороны Запада.

Ранее Медведев сообщал, что говорить о сроках завершения спецоперации некорректно, передает «Национальная служба новостей». Он объяснил, что Россия противостоит не киевскому режиму, а миллионной армии НАТО. Экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что власти США виноваты в конфликте на Украине.

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Конфликта на Украине не удалось избежать из-за игнорирования Западом международных конвенций. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уточнил, что Россия не могла терпеть это бесконечно. «Наше терпение не бесконечно. <…> Если международные конвенции не применяются, а признанные решения судов не исполняются, то тогда работает ствольная и реактивная артиллерии и даже летят гиперзвуковые ракеты», — сказал Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что универсальные средства правовой защиты сейчас практически не работают. Медведев напомнил, что Россия неоднократно подтверждала свою верность уставу ООН, несмотря на «недружественные акции» со стороны Запада. Ранее Медведев сообщал, что говорить о сроках завершения спецоперации некорректно, передает «Национальная служба новостей». Он объяснил, что Россия противостоит не киевскому режиму, а миллионной армии НАТО. Экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что власти США виноваты в конфликте на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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