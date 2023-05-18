В Госдуме расширят права силовиков из-за атак ВСУ

18 мая 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Силовики РФ имели право ликвидировать только БПЛА, напомнил Эрнест Валеев Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект по расширению полномочий силовых структур в связи с атаками дронов ВСУ. ФСБ, внешняя разведка, МВД, Росгвардия, и ГУСП (Главное управление специальных программ президента РФ) смогут уничтожать кроме БПЛА (беспилотные летательные аппараты) еще и беспилотники подводного и наземного типа, рассказал в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Что касается вопросов правового обеспечения усиления [антитеррористических мер], то законодательство о противодействии терроризму, экстремизму у нас достаточно хорошо развито, но есть отдельно моменты. Сегодня мы будем рассматривать законопроект, который внесли мы, группа депутатов комитета по безопасности и противодействию коррупции, по расширению полномочий силовых структур по противодействию применения не только БПЛА, но и беспилотных аппаратов наземного, подводного типа, то есть любой робототехники. В этом плане мы расширяем возможности силовых структур по пресечению попыток подрыва объектов при использовании таких аппаратов. И ФСБ, и внешняя разведка, и МВД, и Росгвардия, и управление специальных программ президента такую возможность получат. В законе это будет прописано», — объяснил Эрнест Валеев. Депутат Госдумы подчеркнул, что полномочия силовых структур корректируются в связи с движением технического прогресса. «Мы в первый раз приняли изменения в законодательстве в 2019 году, когда беспилотные аппараты только-только появлялись. Больше они тогда носили характер детских игрушек. Но одновременно с техническим прогрессом мы корректируем и полномочия силовых структур. У силовых структур были прописаны права только по пресечению беспилотных летательных аппаратов. Но уже применялись беспилотные подводные аппараты при атаке на Севастополь, есть факты, когда применяются беспилотные летательные аппараты наземные для совершения нападений. А вот в этой части полномочия силовых структур не прописаны были», — добавил Валеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект по расширению полномочий силовых структур в связи с атаками дронов ВСУ. ФСБ, внешняя разведка, МВД, Росгвардия, и ГУСП (Главное управление специальных программ президента РФ) смогут уничтожать кроме БПЛА (беспилотные летательные аппараты) еще и беспилотники подводного и наземного типа, рассказал в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Что касается вопросов правового обеспечения усиления [антитеррористических мер], то законодательство о противодействии терроризму, экстремизму у нас достаточно хорошо развито, но есть отдельно моменты. Сегодня мы будем рассматривать законопроект, который внесли мы, группа депутатов комитета по безопасности и противодействию коррупции, по расширению полномочий силовых структур по противодействию применения не только БПЛА, но и беспилотных аппаратов наземного, подводного типа, то есть любой робототехники. В этом плане мы расширяем возможности силовых структур по пресечению попыток подрыва объектов при использовании таких аппаратов. И ФСБ, и внешняя разведка, и МВД, и Росгвардия, и управление специальных программ президента такую возможность получат. В законе это будет прописано», — объяснил Эрнест Валеев. Депутат Госдумы подчеркнул, что полномочия силовых структур корректируются в связи с движением технического прогресса. «Мы в первый раз приняли изменения в законодательстве в 2019 году, когда беспилотные аппараты только-только появлялись. Больше они тогда носили характер детских игрушек. Но одновременно с техническим прогрессом мы корректируем и полномочия силовых структур. У силовых структур были прописаны права только по пресечению беспилотных летательных аппаратов. Но уже применялись беспилотные подводные аппараты при атаке на Севастополь, есть факты, когда применяются беспилотные летательные аппараты наземные для совершения нападений. А вот в этой части полномочия силовых структур не прописаны были», — добавил Валеев.