Военный эксперт объяснил главный минус самого желанного оружия Зеленского

Военный эксперт Леонков: NASAMS, который получит Киев, значительно уступает российским ЗРК
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ЗРК Бук-М3. stock, зрк, бук, stock
У России есть аналоги ЗРК NASAMS, которые гораздо эффективнее Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил минусы американо-норвежского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, который президент Украины Владимир Зеленский назвал одним из самых желанных видов оружия. По его словам, комплекс уступают российским аналогам.

«Наши комплексы лучше и по техническим характеристикам, и по возможностям. У нас есть Бук-М2, Бук-М3, которые намного лучше работают по целям, лучше их обнаруживают, лучше сбивают», — заявил «Лента.ру» Алексей Леонков.

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NASAMS являются ЗРК средней дальности. Подобные комплексы стоят уже на вооружении Украины. По словам Леонкова, армия России выбивает подобные ЗРК из строя.

Ранее Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине ЗРК NASAMS, передает «Национальная служба новостей». Сумма сделки составила 285 миллионов рублей. В январе Зеленский перечислял оружия, которые он хочет получить. В списке, помимо NASAMS, были аналоги немецких ЗРК IRIS-T, а также танки и машины пехоты.

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Военный эксперт Алексей Леонков объяснил минусы американо-норвежского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, который президент Украины Владимир Зеленский назвал одним из самых желанных видов оружия. По его словам, комплекс уступают российским аналогам. «Наши комплексы лучше и по техническим характеристикам, и по возможностям. У нас есть Бук-М2, Бук-М3, которые намного лучше работают по целям, лучше их обнаруживают, лучше сбивают», — заявил «Лента.ру» Алексей Леонков. NASAMS являются ЗРК средней дальности. Подобные комплексы стоят уже на вооружении Украины. По словам Леонкова, армия России выбивает подобные ЗРК из строя. Ранее Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине ЗРК NASAMS, передает «Национальная служба новостей». Сумма сделки составила 285 миллионов рублей. В январе Зеленский перечислял оружия, которые он хочет получить. В списке, помимо NASAMS, были аналоги немецких ЗРК IRIS-T, а также танки и машины пехоты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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