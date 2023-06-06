В Росэнергоатоме заявили об отсутствии угрозы ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС

В нынешних условиях подрыва Каховской ГЭС нет ничего критического для работы Запорожской атомной станции (ЗАЭС). С таким заявлением выступил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Подрыв Каховской ГЭС неприятен, но ничего критического для Запорожской атомной станции нет», — передает слова Карчаа telegram-канал «Запорожский вестник». Он добавил, что пруд-охладитель ЗАЭС может пополняться не только из Каховского водохранилища и не зависит от его уровня. Вода в охлаждающем пруду является частью системы охлаждения отработанного ядерного топлива и является замкнутым контуром, подчеркнул советник.
Карчаа также отметил, что никаких изменений радиационного фона вокруг ЗАЭС не произошло, а нагрузка на станцию минимальна. Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метра.
Ранее верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрела. Ренат Карчаа отметил, что любые утверждения об угрозе системе охлаждения и ядерной безопасности ЗАЭС являются дремучим непрофессионализмом или злонамеренной провокацией.
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