В Росэнергоатоме заявили об отсутствии угрозы ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Последствия подрыва Каховской ГЭС не угрожают работе ЗАЭС, заявил Ренат Карчаа Фото:
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В нынешних условиях подрыва Каховской ГЭС нет ничего критического для работы Запорожской атомной станции (ЗАЭС). С таким заявлением выступил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Подрыв Каховской ГЭС неприятен, но ничего критического для Запорожской атомной станции нет», — передает слова Карчаа telegram-канал «Запорожский вестник». Он добавил, что пруд-охладитель ЗАЭС может пополняться не только из Каховского водохранилища и не зависит от его уровня. Вода в охлаждающем пруду является частью системы охлаждения отработанного ядерного топлива и является замкнутым контуром, подчеркнул советник.

Карчаа также отметил, что никаких изменений радиационного фона вокруг ЗАЭС не произошло, а нагрузка на станцию минимальна. Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метра.

Ранее верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрела. Ренат Карчаа отметил, что любые утверждения об угрозе системе охлаждения и ядерной безопасности ЗАЭС являются дремучим непрофессионализмом или злонамеренной провокацией.

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В нынешних условиях подрыва Каховской ГЭС нет ничего критического для работы Запорожской атомной станции (ЗАЭС). С таким заявлением выступил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Подрыв Каховской ГЭС неприятен, но ничего критического для Запорожской атомной станции нет», — передает слова Карчаа telegram-канал «Запорожский вестник». Он добавил, что пруд-охладитель ЗАЭС может пополняться не только из Каховского водохранилища и не зависит от его уровня. Вода в охлаждающем пруду является частью системы охлаждения отработанного ядерного топлива и является замкнутым контуром, подчеркнул советник. Карчаа также отметил, что никаких изменений радиационного фона вокруг ЗАЭС не произошло, а нагрузка на станцию минимальна. Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метра. Ранее верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрела. Ренат Карчаа отметил, что любые утверждения об угрозе системе охлаждения и ядерной безопасности ЗАЭС являются дремучим непрофессионализмом или злонамеренной провокацией.
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