В Росэнергоатоме заявили об отсутствии угрозы ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС

06 июня 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Последствия подрыва Каховской ГЭС не угрожают работе ЗАЭС, заявил Ренат Карчаа Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В нынешних условиях подрыва Каховской ГЭС нет ничего критического для работы Запорожской атомной станции (ЗАЭС). С таким заявлением выступил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Подрыв Каховской ГЭС неприятен, но ничего критического для Запорожской атомной станции нет», — передает слова Карчаа telegram-канал «Запорожский вестник». Он добавил, что пруд-охладитель ЗАЭС может пополняться не только из Каховского водохранилища и не зависит от его уровня. Вода в охлаждающем пруду является частью системы охлаждения отработанного ядерного топлива и является замкнутым контуром, подчеркнул советник. Карчаа также отметил, что никаких изменений радиационного фона вокруг ЗАЭС не произошло, а нагрузка на станцию минимальна. Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метра. Ранее верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрела. Ренат Карчаа отметил, что любые утверждения об угрозе системе охлаждения и ядерной безопасности ЗАЭС являются дремучим непрофессионализмом или злонамеренной провокацией.

В нынешних условиях подрыва Каховской ГЭС нет ничего критического для работы Запорожской атомной станции (ЗАЭС). С таким заявлением выступил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Подрыв Каховской ГЭС неприятен, но ничего критического для Запорожской атомной станции нет», — передает слова Карчаа telegram-канал «Запорожский вестник». Он добавил, что пруд-охладитель ЗАЭС может пополняться не только из Каховского водохранилища и не зависит от его уровня. Вода в охлаждающем пруду является частью системы охлаждения отработанного ядерного топлива и является замкнутым контуром, подчеркнул советник. Карчаа также отметил, что никаких изменений радиационного фона вокруг ЗАЭС не произошло, а нагрузка на станцию минимальна. Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метра. Ранее верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрела. Ренат Карчаа отметил, что любые утверждения об угрозе системе охлаждения и ядерной безопасности ЗАЭС являются дремучим непрофессионализмом или злонамеренной провокацией.