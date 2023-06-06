Newsweek: удар ВСУ по Каховской ГЭС лишил Украину шансов на контрнаступление

Удар украинских боевиков по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) лишил их возможности наступать по реке Днепр. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
«Это [разрушение] фактически делает невозможным переход через реку в этом районе. Даже проводить операции во всей этой области будет намного сложнее», — сообщил он. Его слова передает издание
Ранее стало известно, что точкой основного удара при контрнаступлении ВСУ станет запорожское направление и выход к Крыму. Об этом заявил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин в беседе с URA.RU.
Украинские боевики устроили подрыв Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что атаки ВСУ привели к прорыву плотины. Он назвал произошедшее террористическим актом. СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
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