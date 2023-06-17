Глава Минцифры назвал условие для блокировки YouTube в России

Глава Минцифры Шадаев: YouTube не заблокируют, пока не появится достойная альтернатива

17 июня 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

На YouTube есть контент, нарушающий законодательство РФ, напомнил Максут Шадаев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Блокировки видеохостинга YouTube на территории России не случится, пока не будет создана достойная альтернатива ему. Такое заявление сделал Глава Минцифры Максут Шадаев на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Альтернативу [YouTube] растим, работаем над этим. Наша позиция [по блокировке] не менялась — пока не будет достойной альтернативы, рассматривать этот вопрос преждевременно», — сказал Максут Шадаев в интервью NEWS.ru . По словам главы ведомства, американский видеохостинг имеет проблемы с контентом, нарушающим российское законодательство. Ранее член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с URA.RU говорил, что после начала конфликта на Украине YouTube превратился в пространство русофобии. Также он заявлял, что площадка всячески подавляет российскую точку зрения. С 2022 года на видеохостинге было заблокировано множество каналов российских СМИ, в том числе агентства URA.RU.

Блокировки видеохостинга YouTube на территории России не случится, пока не будет создана достойная альтернатива ему. Такое заявление сделал Глава Минцифры Максут Шадаев на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Альтернативу [YouTube] растим, работаем над этим. Наша позиция [по блокировке] не менялась — пока не будет достойной альтернативы, рассматривать этот вопрос преждевременно», — сказал Максут Шадаев в интервью NEWS.ru. По словам главы ведомства, американский видеохостинг имеет проблемы с контентом, нарушающим российское законодательство. Ранее член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с URA.RU говорил, что после начала конфликта на Украине YouTube превратился в пространство русофобии. Также он заявлял, что площадка всячески подавляет российскую точку зрения. С 2022 года на видеохостинге было заблокировано множество каналов российских СМИ, в том числе агентства URA.RU.