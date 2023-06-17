Глава Минцифры назвал условие для блокировки YouTube в России

Глава Минцифры Шадаев: YouTube не заблокируют, пока не появится достойная альтернатива
© Служба новостей «URA.RU»
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На YouTube есть контент, нарушающий законодательство РФ, напомнил Максут Шадаев Фото:

Блокировки видеохостинга YouTube на территории России не случится, пока не будет создана достойная альтернатива ему. Такое заявление сделал Глава Минцифры Максут Шадаев на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Альтернативу [YouTube] растим, работаем над этим. Наша позиция [по блокировке] не менялась — пока не будет достойной альтернативы, рассматривать этот вопрос преждевременно», — сказал Максут Шадаев в интервью NEWS.ru. По словам главы ведомства, американский видеохостинг имеет проблемы с контентом, нарушающим российское законодательство.

Ранее член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с URA.RU говорил, что после начала конфликта на Украине YouTube превратился в пространство русофобии. Также он заявлял, что площадка всячески подавляет российскую точку зрения. С 2022 года на видеохостинге было заблокировано множество каналов российских СМИ, в том числе агентства URA.RU.

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Блокировки видеохостинга YouTube на территории России не случится, пока не будет создана достойная альтернатива ему. Такое заявление сделал Глава Минцифры Максут Шадаев на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Альтернативу [YouTube] растим, работаем над этим. Наша позиция [по блокировке] не менялась — пока не будет достойной альтернативы, рассматривать этот вопрос преждевременно», — сказал Максут Шадаев в интервью NEWS.ru. По словам главы ведомства, американский видеохостинг имеет проблемы с контентом, нарушающим российское законодательство. Ранее член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с URA.RU говорил, что после начала конфликта на Украине YouTube превратился в пространство русофобии. Также он заявлял, что площадка всячески подавляет российскую точку зрения. С 2022 года на видеохостинге было заблокировано множество каналов российских СМИ, в том числе агентства URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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