Врио главы ФТС Давыдов: импорт РФ почти восстановился до докризисного уровня

20 июня 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

Торговля в России восстанавливается, заявил Давыдов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отечественный импорт почти восстановился до докризисного уровня как в физическом выражении, так и в стоимостном. Об этом рассказал врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. «После провала в марте—апреле прошлого года, начиная с июля, мы видим стабильное восстановление внешней торговли. Особенно по импорту, мы практически восстановились до докризисных объемов в стоимостном и физическом выражении», — сообщил Давыдов в беседе с РИА Новости. Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России в нынешних условиях ведет себя адекватно и работает. По оценке президента России Владимира Путина, 2022 год выдался наиболее сложным с экономической точки зрения.

Отечественный импорт почти восстановился до докризисного уровня как в физическом выражении, так и в стоимостном. Об этом рассказал врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. «После провала в марте—апреле прошлого года, начиная с июля, мы видим стабильное восстановление внешней торговли. Особенно по импорту, мы практически восстановились до докризисных объемов в стоимостном и физическом выражении», — сообщил Давыдов в беседе с РИА Новости. Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России в нынешних условиях ведет себя адекватно и работает. По оценке президента России Владимира Путина, 2022 год выдался наиболее сложным с экономической точки зрения.