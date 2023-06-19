Врио главы ФТС Давыдов: импорт РФ почти восстановился до докризисного уровня

Отечественный импорт почти восстановился до докризисного уровня как в физическом выражении, так и в стоимостном. Об этом рассказал врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
«После провала в марте—апреле прошлого года, начиная с июля, мы видим стабильное восстановление внешней торговли. Особенно по импорту, мы практически восстановились до докризисных объемов в стоимостном и физическом выражении», — сообщил Давыдов в беседе с РИА Новости.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России в нынешних условиях ведет себя адекватно и работает. По оценке президента России Владимира Путина, 2022 год выдался наиболее сложным с экономической точки зрения.
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