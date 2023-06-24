Корреспонденты показали обстановку у Кремля. Видео

РИАН: около Кремля нет военной техники

24 июня 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

На близлежащих к московскому Кремлю улицах сейчас спокойно, заверили корреспонденты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Обстановка возле Кремля в Москве спокойная. На близлежащих улицах военной техники нет, заявил корреспондент с места событий. «Обстановка в центре Москвы — спокойная, военной или иной бронированной техники на площадях и улицах нет. Бронетехники у Совета Федерации и Госдумы, тоже нет, как и на других центральных улицах и площадях», — заявил корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий. По словам журналиста, в центре Москвы сейчас спокойно гуляют люди, массового ажиотажа нет. Также в центре города без дополнительных ограничений работают ночные заведения и в штатном режиме ходит ночной общественный транспорт. В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетном ударе по тыловым лагерям своего формирования. В ведомстве опровергли такую информацию и назвали это провокацией. ФСБ России возбудило уголовное дело против Пригожина. URA.RU подготовило специальный материал об обострении конфликта между главой ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ.

Обстановка возле Кремля в Москве спокойная. На близлежащих улицах военной техники нет, заявил корреспондент с места событий. «Обстановка в центре Москвы — спокойная, военной или иной бронированной техники на площадях и улицах нет. Бронетехники у Совета Федерации и Госдумы, тоже нет, как и на других центральных улицах и площадях», — заявил корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий. По словам журналиста, в центре Москвы сейчас спокойно гуляют люди, массового ажиотажа нет. Также в центре города без дополнительных ограничений работают ночные заведения и в штатном режиме ходит ночной общественный транспорт. В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетном ударе по тыловым лагерям своего формирования. В ведомстве опровергли такую информацию и назвали это провокацией. ФСБ России возбудило уголовное дело против Пригожина. URA.RU подготовило специальный материал об обострении конфликта между главой ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ.