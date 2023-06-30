30 июня 2023

Польше запретили доставлять товары в Россию

Власти запретили Польше доставлять товары в Россию через грузоперевозки
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Клипарт. Дороги. Курган, фура, трасса, автомобильный транспорт, грузовые перевозки, дальнобой
При этом для ряда критически важных товаров сделаны исключения Фото:

Польским фурам запретили доставлять товар в Россию. Об этом сообщили представители Минюста.

«Введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами», — написано на сайте Минтранса. При этом для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и так далее) сделаны исключения. Также продлен запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов по территории РФ транспортными средствами недружественных государств до 30 декабря 2023 года.

Еще в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете грузоперевозок из ряда недружественных стран. Тогда был введен запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан и юридических лиц РФ ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов.

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Польским фурам запретили доставлять товар в Россию. Об этом сообщили представители Минюста. «Введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами», — написано на сайте Минтранса. При этом для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и так далее) сделаны исключения. Также продлен запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов по территории РФ транспортными средствами недружественных государств до 30 декабря 2023 года. Еще в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете грузоперевозок из ряда недружественных стран. Тогда был введен запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан и юридических лиц РФ ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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