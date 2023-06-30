Польше запретили доставлять товары в Россию

Польским фурам запретили доставлять товар в Россию. Об этом сообщили представители Минюста.
«Введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами», — написано на сайте Минтранса. При этом для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и так далее) сделаны исключения. Также продлен запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов по территории РФ транспортными средствами недружественных государств до 30 декабря 2023 года.
Еще в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете грузоперевозок из ряда недружественных стран. Тогда был введен запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан и юридических лиц РФ ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов.
Польским фурам запретили доставлять товар в Россию. Об этом сообщили представители Минюста. «Введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами», — написано на сайте Минтранса. При этом для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и так далее) сделаны исключения. Также продлен запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов по территории РФ транспортными средствами недружественных государств до 30 декабря 2023 года. Еще в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете грузоперевозок из ряда недружественных стран. Тогда был введен запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан и юридических лиц РФ ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов.