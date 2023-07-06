Лукашенко впервые озвучил планы на выборы в Беларуси в 2025 году

06 июля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко не знает, что будет с Белоруссией после его ухода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Алекандр Лукашенко еще не задумывался о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2025 году и не знает, что ждет страну после его ухода. Об этом он заявил на встрече с журналистами. «Я пока еще о президентских выборах даже не задумывался. Честно. И не планировал. Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал», — приводит слова Лукашенко издание БЕЛТА . Также глава Белоруссии высказался насчет президентских выборов в России, которые пройдут в 2024 году. Лукашенко отметил, что не обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. «Когда он примет решение, он мне скажет об этом. Пока не говорил», — заявил президент Белоруссии. В 2021 году Александр Лукашенко признавался, что не хочет пожизненно быть президентом. Тогда он отмечал, что хочет хотя бы несколько лет «пожить нормальной жизнью». В том же году он заявлял, что следующим главой государства станет тот, кого выберет белорусский народ.

Президент Белоруссии Алекандр Лукашенко еще не задумывался о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2025 году и не знает, что ждет страну после его ухода. Об этом он заявил на встрече с журналистами. «Я пока еще о президентских выборах даже не задумывался. Честно. И не планировал. Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал», — приводит слова Лукашенко издание БЕЛТА. Также глава Белоруссии высказался насчет президентских выборов в России, которые пройдут в 2024 году. Лукашенко отметил, что не обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. «Когда он примет решение, он мне скажет об этом. Пока не говорил», — заявил президент Белоруссии. В 2021 году Александр Лукашенко признавался, что не хочет пожизненно быть президентом. Тогда он отмечал, что хочет хотя бы несколько лет «пожить нормальной жизнью». В том же году он заявлял, что следующим главой государства станет тот, кого выберет белорусский народ.