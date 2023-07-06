Лукашенко впервые озвучил планы на выборы в Беларуси в 2025 году

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко не знает, что будет с Белоруссией после его ухода Фото:

Президент Белоруссии Алекандр Лукашенко еще не задумывался о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2025 году и не знает, что ждет страну после его ухода. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

«Я пока еще о президентских выборах даже не задумывался. Честно. И не планировал. Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал», — приводит слова Лукашенко издание БЕЛТА.

Также глава Белоруссии высказался насчет президентских выборов в России, которые пройдут в 2024 году. Лукашенко отметил, что не обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. «Когда он примет решение, он мне скажет об этом. Пока не говорил», — заявил президент Белоруссии.

В 2021 году Александр Лукашенко признавался, что не хочет пожизненно быть президентом. Тогда он отмечал, что хочет хотя бы несколько лет «пожить нормальной жизнью». В том же году он заявлял, что следующим главой государства станет тот, кого выберет белорусский народ.

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Президент Белоруссии Алекандр Лукашенко еще не задумывался о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2025 году и не знает, что ждет страну после его ухода. Об этом он заявил на встрече с журналистами. «Я пока еще о президентских выборах даже не задумывался. Честно. И не планировал. Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал», — приводит слова Лукашенко издание БЕЛТА. Также глава Белоруссии высказался насчет президентских выборов в России, которые пройдут в 2024 году. Лукашенко отметил, что не обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. «Когда он примет решение, он мне скажет об этом. Пока не говорил», — заявил президент Белоруссии. В 2021 году Александр Лукашенко признавался, что не хочет пожизненно быть президентом. Тогда он отмечал, что хочет хотя бы несколько лет «пожить нормальной жизнью». В том же году он заявлял, что следующим главой государства станет тот, кого выберет белорусский народ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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