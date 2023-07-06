Японские ученые нашли неожиданный способ укрепить здоровье мозга

Улучшению здоровья мозга способствует правильный уход за зубами. Об этом говорят данные исследования, проведенного учеными из японского Университета Тохоку.
В эксперименте участвовали 172 человека. Все они прошли стоматологический осмотр и сканирование мозга. Исследование показало, что заболевание десен и отсутствие некоторых зубов связаны с уменьшением мозга в области гиппокампа (часть головного мозга, отвечающая за эмоции и навигацию, — прим. URA.RU), передает «Ридус». Кроме того, выяснилось, что у людей с легким заболеванием десен и отсутствием одного зуба скорость уменьшения гиппокампа приравнивалась к году старения головного мозга.
«Эти результаты подчеркивают важность сохранения здоровья зубов и десен. Контроль прогрессирования заболевания десен с помощью регулярных посещений стоматолога особенно важен для здоровья мозга», — заявил ведущий автор исследования Сатоши Ямагути.
Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с URA.RU рассказал о том, как неправильный выбор зубной щетки может повлиять на здоровье зубов. По его словам, неподходящая щетина может привести к повреждению эмали и травмам десен.
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