Японские ученые нашли неожиданный способ укрепить здоровье мозга

Ученые Университета Тохоку: уход за зубами способствует улучшению здоровья мозга

07 июля 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

Плохой уход за зубами приводит к уменьшению мозга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Улучшению здоровья мозга способствует правильный уход за зубами. Об этом говорят данные исследования, проведенного учеными из японского Университета Тохоку. В эксперименте участвовали 172 человека. Все они прошли стоматологический осмотр и сканирование мозга. Исследование показало, что заболевание десен и отсутствие некоторых зубов связаны с уменьшением мозга в области гиппокампа (часть головного мозга, отвечающая за эмоции и навигацию, — прим. URA.RU), передает «Ридус». Кроме того, выяснилось, что у людей с легким заболеванием десен и отсутствием одного зуба скорость уменьшения гиппокампа приравнивалась к году старения головного мозга. «Эти результаты подчеркивают важность сохранения здоровья зубов и десен. Контроль прогрессирования заболевания десен с помощью регулярных посещений стоматолога особенно важен для здоровья мозга», — заявил ведущий автор исследования Сатоши Ямагути. Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с URA.RU рассказал о том, как неправильный выбор зубной щетки может повлиять на здоровье зубов. По его словам, неподходящая щетина может привести к повреждению эмали и травмам десен.

Улучшению здоровья мозга способствует правильный уход за зубами. Об этом говорят данные исследования, проведенного учеными из японского Университета Тохоку. В эксперименте участвовали 172 человека. Все они прошли стоматологический осмотр и сканирование мозга. Исследование показало, что заболевание десен и отсутствие некоторых зубов связаны с уменьшением мозга в области гиппокампа (часть головного мозга, отвечающая за эмоции и навигацию, — прим. URA.RU), передает «Ридус». Кроме того, выяснилось, что у людей с легким заболеванием десен и отсутствием одного зуба скорость уменьшения гиппокампа приравнивалась к году старения головного мозга. «Эти результаты подчеркивают важность сохранения здоровья зубов и десен. Контроль прогрессирования заболевания десен с помощью регулярных посещений стоматолога особенно важен для здоровья мозга», — заявил ведущий автор исследования Сатоши Ямагути. Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с URA.RU рассказал о том, как неправильный выбор зубной щетки может повлиять на здоровье зубов. По его словам, неподходящая щетина может привести к повреждению эмали и травмам десен.