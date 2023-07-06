06 июля 2023

Японские ученые нашли неожиданный способ укрепить здоровье мозга

Ученые Университета Тохоку: уход за зубами способствует улучшению здоровья мозга
© Служба новостей «URA.RU»
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Плохой уход за зубами приводит к уменьшению мозга Фото:

Улучшению здоровья мозга способствует правильный уход за зубами. Об этом говорят данные исследования, проведенного учеными из японского Университета Тохоку.

В эксперименте участвовали 172 человека. Все они прошли стоматологический осмотр и сканирование мозга. Исследование показало, что заболевание десен и отсутствие некоторых зубов связаны с уменьшением мозга в области гиппокампа (часть головного мозга, отвечающая за эмоции и навигацию, — прим. URA.RU), передает «Ридус». Кроме того, выяснилось, что у людей с легким заболеванием десен и отсутствием одного зуба скорость уменьшения гиппокампа приравнивалась к году старения головного мозга.

«Эти результаты подчеркивают важность сохранения здоровья зубов и десен. Контроль прогрессирования заболевания десен с помощью регулярных посещений стоматолога особенно важен для здоровья мозга», — заявил ведущий автор исследования Сатоши Ямагути.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с URA.RU рассказал о том, как неправильный выбор зубной щетки может повлиять на здоровье зубов. По его словам, неподходящая щетина может привести к повреждению эмали и травмам десен.

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Улучшению здоровья мозга способствует правильный уход за зубами. Об этом говорят данные исследования, проведенного учеными из японского Университета Тохоку. В эксперименте участвовали 172 человека. Все они прошли стоматологический осмотр и сканирование мозга. Исследование показало, что заболевание десен и отсутствие некоторых зубов связаны с уменьшением мозга в области гиппокампа (часть головного мозга, отвечающая за эмоции и навигацию, — прим. URA.RU), передает «Ридус». Кроме того, выяснилось, что у людей с легким заболеванием десен и отсутствием одного зуба скорость уменьшения гиппокампа приравнивалась к году старения головного мозга. «Эти результаты подчеркивают важность сохранения здоровья зубов и десен. Контроль прогрессирования заболевания десен с помощью регулярных посещений стоматолога особенно важен для здоровья мозга», — заявил ведущий автор исследования Сатоши Ямагути. Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с URA.RU рассказал о том, как неправильный выбор зубной щетки может повлиять на здоровье зубов. По его словам, неподходящая щетина может привести к повреждению эмали и травмам десен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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