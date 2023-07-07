Песков рассказал, посетит ли Путин новые регионы перед выборами

Песков: визит Путина в новые регионы не будет анонсирован заранее
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков объяснил, посетит ли президент новые территории перед выборами
Дмитрий Песков объяснил, посетит ли президент новые территории перед выборами Фото:

Визит президента России Владимира Путина в новые регионы перед выборами не будет анонсирован заранее. Об этом в ходе конференц-колла заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

"Это никогда заранее не анонсируется. Там есть своя специфика связанная с безопасностью", — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. 

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Визит президента России Владимира Путина в новые регионы перед выборами не будет анонсирован заранее. Об этом в ходе конференц-колла заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.  "Это никогда заранее не анонсируется. Там есть своя специфика связанная с безопасностью", — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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