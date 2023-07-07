Песков рассказал, посетит ли Путин новые регионы перед выборами

Дмитрий Песков объяснил, посетит ли президент новые территории перед выборами
Визит президента России Владимира Путина в новые регионы перед выборами не будет анонсирован заранее. Об этом в ходе конференц-колла заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Это никогда заранее не анонсируется. Там есть своя специфика связанная с безопасностью", — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.