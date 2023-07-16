16 июля 2023

Экс-сотрудник ООН назвал величайшую угрозу безопасности человечества

Экс-сотрудник ООН де Зайас назвал НАТО величайшей угрозой существованию человечества
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО с 1990-х годов совершала военные преступления, заявил Зайас Фото:

НАТО является величайшей угрозой существованию человечества. Об этом заявил бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас.

«Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида», — написал эксперт в статье для Global Times. Он отметил, что НАТО с 1990-х годов совершала военные преступления и важно, чтобы мир признал исходящую от этой организации угрозу.

Ранее в МИД РФ заявили, что решения НАТО зачастую приводят к разрушению стран и страданиям мирных граждан. В российском ведомстве сделали акцент на том, что попытки НАТО прикрывать свою агрессию Уставом ООН не выдерживают никакой критики.

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НАТО является величайшей угрозой существованию человечества. Об этом заявил бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас. «Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида», — написал эксперт в статье для Global Times. Он отметил, что НАТО с 1990-х годов совершала военные преступления и важно, чтобы мир признал исходящую от этой организации угрозу. Ранее в МИД РФ заявили, что решения НАТО зачастую приводят к разрушению стран и страданиям мирных граждан. В российском ведомстве сделали акцент на том, что попытки НАТО прикрывать свою агрессию Уставом ООН не выдерживают никакой критики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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