Экс-сотрудник ООН назвал величайшую угрозу безопасности человечества Экс-сотрудник ООН де Зайас назвал НАТО величайшей угрозой существованию человечества 17 июля 2023 в 06:13 Размер текста - 17 + НАТО с 1990-х годов совершала военные преступления, заявил Зайас Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО является величайшей угрозой существованию человечества. Об этом заявил бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас. «Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида», — написал эксперт в статье для Global Times. Он отметил, что НАТО с 1990-х годов совершала военные преступления и важно, чтобы мир признал исходящую от этой организации угрозу. Ранее в МИД РФ заявили, что решения НАТО зачастую приводят к разрушению стран и страданиям мирных граждан. В российском ведомстве сделали акцент на том, что попытки НАТО прикрывать свою агрессию Уставом ООН не выдерживают никакой критики. НАТО является величайшей угрозой существованию человечества. Об этом заявил бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас. «Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида», — написал эксперт в статье для Global Times. Он отметил, что НАТО с 1990-х годов совершала военные преступления и важно, чтобы мир признал исходящую от этой организации угрозу. Ранее в МИД РФ заявили, что решения НАТО зачастую приводят к разрушению стран и страданиям мирных граждан. В российском ведомстве сделали акцент на том, что попытки НАТО прикрывать свою агрессию Уставом ООН не выдерживают никакой критики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям