В «Росэнергоанатоме» предложили недовольным сотрудникам ЗАЭС перейти на АЭС Украины

Сотрудники Запорожской АЭС, которые сомневаются в решениях руководства из-за отличий российского и украинского закона в атомной отрасли, могут свободно уехать с территории региона. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Если им так дорога лицензия украинского регулятора, их никто не держит. Пусть они с этой лицензией едут на любую атомную станцию Украины и пусть там продолжают работать», — отметил Карчаа. Его цитирует ТАСС.
При этом, как отмечает советник гендиректора концерна, речь идет всего о трех-четырех сотрудниках, которые боятся потерять лицензию украинского регулятора. Запорожская АЭС располагается на территории Российской Федерации и является собственностью России со всеми вытекающими последствиями.
Экс-украинский оператор атомных станции «Энергоатом» отмечал, что некоторые сотрудники станции не хотят вводить в эксплуатацию четвертый блок ЗАЭС. Они ссылаются на украинские нормативы. Против запуска выступают примерно 30 человек. При этом они не уволились, а лишь высказали свое мнение.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что РФ знала о подготовке удара по ЗАЭС Киевом. Данные, полученные Россией от разведки и военнопленных ВСУ, давали полное понимание намерений Украины ударить по Запорожской АЭС.
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