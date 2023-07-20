В «Росэнергоанатоме» предложили недовольным сотрудникам ЗАЭС перейти на АЭС Украины

20 июля 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Сотрудники Запорожской АЭС, которые сомневаются в решениях руководства, могут уехать с территории региона Фото: Сергей Венявский © URA.RU Сотрудники Запорожской АЭС, которые сомневаются в решениях руководства из-за отличий российского и украинского закона в атомной отрасли, могут свободно уехать с территории региона. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Если им так дорога лицензия украинского регулятора, их никто не держит. Пусть они с этой лицензией едут на любую атомную станцию Украины и пусть там продолжают работать», — отметил Карчаа. Его цитирует ТАСС. При этом, как отмечает советник гендиректора концерна, речь идет всего о трех-четырех сотрудниках, которые боятся потерять лицензию украинского регулятора. Запорожская АЭС располагается на территории Российской Федерации и является собственностью России со всеми вытекающими последствиями. Экс-украинский оператор атомных станции «Энергоатом» отмечал, что некоторые сотрудники станции не хотят вводить в эксплуатацию четвертый блок ЗАЭС. Они ссылаются на украинские нормативы. Против запуска выступают примерно 30 человек. При этом они не уволились, а лишь высказали свое мнение. Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что РФ знала о подготовке удара по ЗАЭС Киевом. Данные, полученные Россией от разведки и военнопленных ВСУ, давали полное понимание намерений Украины ударить по Запорожской АЭС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники Запорожской АЭС, которые сомневаются в решениях руководства из-за отличий российского и украинского закона в атомной отрасли, могут свободно уехать с территории региона. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Если им так дорога лицензия украинского регулятора, их никто не держит. Пусть они с этой лицензией едут на любую атомную станцию Украины и пусть там продолжают работать», — отметил Карчаа. Его цитирует ТАСС. При этом, как отмечает советник гендиректора концерна, речь идет всего о трех-четырех сотрудниках, которые боятся потерять лицензию украинского регулятора. Запорожская АЭС располагается на территории Российской Федерации и является собственностью России со всеми вытекающими последствиями. Экс-украинский оператор атомных станции «Энергоатом» отмечал, что некоторые сотрудники станции не хотят вводить в эксплуатацию четвертый блок ЗАЭС. Они ссылаются на украинские нормативы. Против запуска выступают примерно 30 человек. При этом они не уволились, а лишь высказали свое мнение. Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что РФ знала о подготовке удара по ЗАЭС Киевом. Данные, полученные Россией от разведки и военнопленных ВСУ, давали полное понимание намерений Украины ударить по Запорожской АЭС.