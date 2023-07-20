Бывших банкиров будут судить за хищение 730 млн рублей

21 июля 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Митина и Гацукова обвиняют в растрате 730 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Гособвинение запросило для экс-владельцев банка «Пульс столицы» Сергея Митина и Геннадия Гацукова по шесть с половиной и шесть лет и четыре месяца лишения свободы соответственно. Они обвиняются в хищении из банка около 730 млн рублей путем выдачи невозвратных кредитов и замены ликвидных активов финансового учреждения на неликвидные. «Шесть с половиной и шесть лет и четыре месяца лишения свободы соответственно запросило в Симоновском суде столицы гособвинение на процессе по делу бывших председателя правления лопнувшего в 2016 году банка „Пульс столицы“ Сергея Митина и советника аппарата президента этого кредитного учреждения Геннадия Гацукова», — сообщает « Коммерсант ». Гацуков и Митин проворачивали махинации с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016 года. В залоговых договорах они указывали мифические товары. К примеру, вместо сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем, оказывалась тара с водой. На последнем заседании гособвинитель назвал вину подсудимых доказанной. Митин уже признал свою вину и возместил часть ущерба. Гацуков, по информации правоохранителей, 30 лет проработал в финансовой сфере и неоднократно проворачивал подобные махинации в других банках. На данный момент все дела объединены в одно. Ранее сообщалось, что в СИЗО отправлен руководитель банка «Югра» Алексей Нефедов. Он оказался одним из сотрудников банка, которые участвовали в растрате средств «Югры». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гособвинение запросило для экс-владельцев банка «Пульс столицы» Сергея Митина и Геннадия Гацукова по шесть с половиной и шесть лет и четыре месяца лишения свободы соответственно. Они обвиняются в хищении из банка около 730 млн рублей путем выдачи невозвратных кредитов и замены ликвидных активов финансового учреждения на неликвидные. «Шесть с половиной и шесть лет и четыре месяца лишения свободы соответственно запросило в Симоновском суде столицы гособвинение на процессе по делу бывших председателя правления лопнувшего в 2016 году банка „Пульс столицы“ Сергея Митина и советника аппарата президента этого кредитного учреждения Геннадия Гацукова», — сообщает «Коммерсант». Гацуков и Митин проворачивали махинации с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016 года. В залоговых договорах они указывали мифические товары. К примеру, вместо сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем, оказывалась тара с водой. На последнем заседании гособвинитель назвал вину подсудимых доказанной. Митин уже признал свою вину и возместил часть ущерба. Гацуков, по информации правоохранителей, 30 лет проработал в финансовой сфере и неоднократно проворачивал подобные махинации в других банках. На данный момент все дела объединены в одно. Ранее сообщалось, что в СИЗО отправлен руководитель банка «Югра» Алексей Нефедов. Он оказался одним из сотрудников банка, которые участвовали в растрате средств «Югры».