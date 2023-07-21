На Украине загорелись минные поля

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Умышленные поджоги привели к пожарам на минных полях, заявила Ирина Грачева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Николаевской области Украины из-за жары и поджогов загорелись минные поля. Об этом рассказала руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирина Грачева

«В Николаевской области Украины начались пожары на минных полях из-за жары и намеренных поджогов», — передает слова Грачевой telegram-канал ГСЧС Украины. Она добавила, что в результате возникла детонация мин. Команда пожарной охраны решила принять на себя огонь, чтобы защитить поля с пшеницей, льном и подсолнечником, заключила Грачева.

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В Николаевской области Украины из-за жары и поджогов загорелись минные поля. Об этом рассказала руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирина Грачева «В Николаевской области Украины начались пожары на минных полях из-за жары и намеренных поджогов», — передает слова Грачевой telegram-канал ГСЧС Украины. Она добавила, что в результате возникла детонация мин. Команда пожарной охраны решила принять на себя огонь, чтобы защитить поля с пшеницей, льном и подсолнечником, заключила Грачева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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