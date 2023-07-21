Российский боец ушел из-под обстрела ВСУ на загоревшемся «Граде»

21 июля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Военные покидали боевую позицию вслепую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский солдат сумел спастись из-под обстрела ВСУ, находясь в загоревшейся машине ракетной установки «Град». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам командир машины БМ-21 «Град» с позывным Карма. «Стали покидать огневую позицию. В этот момент коротнула проводка. Вот так бывает, проводка в кабине загорелась. Все задымилось, а по нам в этот момент обстрел начался», — заявил командир. Он добавил, что во время боевой работу со стороны ВСУ начался обстрел, снаряды начали падать все ближе к их позиции. Несмотря на это, военные продолжали выполнять свою задачу и поражать вражескую силу. В момент покидания боевой позиции и возгорания в кабине возникла дилемма: остановиться и тушить пожар или продолжить движение вслепую. Бойцы решили продолжить движение и сумели сбежать с позиции, избежав очередного обстрела. Машина была быстро отремонтирована и с тех пор она продолжает служить без сбоев, заключил командир.

Российский солдат сумел спастись из-под обстрела ВСУ, находясь в загоревшейся машине ракетной установки «Град». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам командир машины БМ-21 «Град» с позывным Карма. «Стали покидать огневую позицию. В этот момент коротнула проводка. Вот так бывает, проводка в кабине загорелась. Все задымилось, а по нам в этот момент обстрел начался», — заявил командир. Он добавил, что во время боевой работу со стороны ВСУ начался обстрел, снаряды начали падать все ближе к их позиции. Несмотря на это, военные продолжали выполнять свою задачу и поражать вражескую силу. В момент покидания боевой позиции и возгорания в кабине возникла дилемма: остановиться и тушить пожар или продолжить движение вслепую. Бойцы решили продолжить движение и сумели сбежать с позиции, избежав очередного обстрела. Машина была быстро отремонтирована и с тех пор она продолжает служить без сбоев, заключил командир.