Российский боец ушел из-под обстрела ВСУ на загоревшемся «Граде»

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© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, подготовка мобилизованных
Военные покидали боевую позицию вслепую Фото:

Российский солдат сумел спастись из-под обстрела ВСУ, находясь в загоревшейся машине ракетной установки «Град». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам командир машины БМ-21 «Град» с позывным Карма.

«Стали покидать огневую позицию. В этот момент коротнула проводка. Вот так бывает, проводка в кабине загорелась. Все задымилось, а по нам в этот момент обстрел начался», — заявил командир. Он добавил, что во время боевой работу со стороны ВСУ начался обстрел, снаряды начали падать все ближе к их позиции. Несмотря на это, военные продолжали выполнять свою задачу и поражать вражескую силу.

В момент покидания боевой позиции и возгорания в кабине возникла дилемма: остановиться и тушить пожар или продолжить движение вслепую. Бойцы решили продолжить движение и сумели сбежать с позиции, избежав очередного обстрела. Машина была быстро отремонтирована и с тех пор она продолжает служить без сбоев, заключил командир.

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Российский солдат сумел спастись из-под обстрела ВСУ, находясь в загоревшейся машине ракетной установки «Град». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам командир машины БМ-21 «Град» с позывным Карма. «Стали покидать огневую позицию. В этот момент коротнула проводка. Вот так бывает, проводка в кабине загорелась. Все задымилось, а по нам в этот момент обстрел начался», — заявил командир. Он добавил, что во время боевой работу со стороны ВСУ начался обстрел, снаряды начали падать все ближе к их позиции. Несмотря на это, военные продолжали выполнять свою задачу и поражать вражескую силу. В момент покидания боевой позиции и возгорания в кабине возникла дилемма: остановиться и тушить пожар или продолжить движение вслепую. Бойцы решили продолжить движение и сумели сбежать с позиции, избежав очередного обстрела. Машина была быстро отремонтирована и с тех пор она продолжает служить без сбоев, заключил командир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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