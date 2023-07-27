Минобрнауки предложило новые возможности для обучения африканских студентов в РФ 27 июля 2023 в 23:20 Размер текста - 17 + новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Минобрнауки предлагает новые возможности для обучения африканских студентов в России. Об этом сообщили в ведомстве. Уточняется, что глава министерства Валерий Фальков подписал три документа с Центральноафриканской Республикой (ЦАР), Мозамбиком и Джибути. Речь идет о разработке и реализации совместных образовательных и научных программ и проектов, обмен опытом, учебно-методическими материалами, научной литературой, периодическими изданиями и другим. Минобрнауки предлагает новые возможности для обучения африканских студентов в России. Об этом сообщили в ведомстве. Уточняется, что глава министерства Валерий Фальков подписал три документа с Центральноафриканской Республикой (ЦАР), Мозамбиком и Джибути. Речь идет о разработке и реализации совместных образовательных и научных программ и проектов, обмен опытом, учебно-методическими материалами, научной литературой, периодическими изданиями и другим. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям