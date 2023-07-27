27 июля 2023

Минобрнауки предложило новые возможности для обучения африканских студентов в РФ

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В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Минобрнауки предлагает новые возможности для обучения африканских студентов в России. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что глава министерства Валерий Фальков подписал три документа с Центральноафриканской Республикой (ЦАР), Мозамбиком и Джибути. Речь идет о разработке и реализации совместных образовательных и научных программ и проектов, обмен опытом, учебно-методическими материалами, научной литературой, периодическими изданиями и другим.

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Минобрнауки предлагает новые возможности для обучения африканских студентов в России. Об этом сообщили в ведомстве. Уточняется, что глава министерства Валерий Фальков подписал три документа с Центральноафриканской Республикой (ЦАР), Мозамбиком и Джибути. Речь идет о разработке и реализации совместных образовательных и научных программ и проектов, обмен опытом, учебно-методическими материалами, научной литературой, периодическими изданиями и другим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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