Минобрнауки предложило новые возможности для обучения африканских студентов в РФ

новость из сюжетаВ Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»
Минобрнауки предлагает новые возможности для обучения африканских студентов в России. Об этом сообщили в ведомстве.
Уточняется, что глава министерства Валерий Фальков подписал три документа с Центральноафриканской Республикой (ЦАР), Мозамбиком и Джибути. Речь идет о разработке и реализации совместных образовательных и научных программ и проектов, обмен опытом, учебно-методическими материалами, научной литературой, периодическими изданиями и другим.
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