Врач назвала скрытую опасность арбузов

Эндокринолог Баланина отметила повышение уровня глюкозы в крови из-за арбуза
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Гипермаркет "Ашан" во время пандемии. Тюмень, фрукты, арбузы
Покупать арбуз стоит только у сертифицированных продавцов, рассказала Екатерина Баланина Фото:

Из-за высокого гликемического индекса арбуз может быть не сразу усвоен, что приведет к повышению глюкозы в крови. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Баланина.

«Высокий гликемический индекс — это нехорошо, особенно для людей с нарушением углеводного обмена. Такая „лавина сахара“ не может быть сразу усвоена, что приведет к повышению глюкозы в крови» — сказала Баланина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». Она добавила, что людям, которые хотят снизить вес, лучше ограничить потребление ягоды. Без вреда для здоровья можно съесть 300-400 граммов плода.

Как отмечает эндокринолог, некоторые производители добавляют в арбуз пестициды и нитраты. Поэтому приобретать его стоит только у сертифицированных продавцов.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина поделилась мнением, как легко отказаться от сладкого. По ее словам, для начала нужно понять, почему происходит так, что вас тянет на сладкое. Чтобы восполнить недостаток витаминов и уменьшить потребность в сладком, нужно есть семечки, орехи и листовые овощи.

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Из-за высокого гликемического индекса арбуз может быть не сразу усвоен, что приведет к повышению глюкозы в крови. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Баланина. «Высокий гликемический индекс — это нехорошо, особенно для людей с нарушением углеводного обмена. Такая „лавина сахара“ не может быть сразу усвоена, что приведет к повышению глюкозы в крови» — сказала Баланина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». Она добавила, что людям, которые хотят снизить вес, лучше ограничить потребление ягоды. Без вреда для здоровья можно съесть 300-400 граммов плода. Как отмечает эндокринолог, некоторые производители добавляют в арбуз пестициды и нитраты. Поэтому приобретать его стоит только у сертифицированных продавцов. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина поделилась мнением, как легко отказаться от сладкого. По ее словам, для начала нужно понять, почему происходит так, что вас тянет на сладкое. Чтобы восполнить недостаток витаминов и уменьшить потребность в сладком, нужно есть семечки, орехи и листовые овощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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