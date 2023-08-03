Врач назвала скрытую опасность арбузов

Из-за высокого гликемического индекса арбуз может быть не сразу усвоен, что приведет к повышению глюкозы в крови. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Баланина.
«Высокий гликемический индекс — это нехорошо, особенно для людей с нарушением углеводного обмена. Такая „лавина сахара“ не может быть сразу усвоена, что приведет к повышению глюкозы в крови» — сказала Баланина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». Она добавила, что людям, которые хотят снизить вес, лучше ограничить потребление ягоды. Без вреда для здоровья можно съесть 300-400 граммов плода.
Как отмечает эндокринолог, некоторые производители добавляют в арбуз пестициды и нитраты. Поэтому приобретать его стоит только у сертифицированных продавцов.
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