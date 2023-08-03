Врач назвала скрытую опасность арбузов

Эндокринолог Баланина отметила повышение уровня глюкозы в крови из-за арбуза

03 августа 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Покупать арбуз стоит только у сертифицированных продавцов, рассказала Екатерина Баланина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за высокого гликемического индекса арбуз может быть не сразу усвоен, что приведет к повышению глюкозы в крови. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Баланина. «Высокий гликемический индекс — это нехорошо, особенно для людей с нарушением углеводного обмена. Такая „лавина сахара“ не может быть сразу усвоена, что приведет к повышению глюкозы в крови» — сказала Баланина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». Она добавила, что людям, которые хотят снизить вес, лучше ограничить потребление ягоды. Без вреда для здоровья можно съесть 300-400 граммов плода. Как отмечает эндокринолог, некоторые производители добавляют в арбуз пестициды и нитраты. Поэтому приобретать его стоит только у сертифицированных продавцов. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина поделилась мнением, как легко отказаться от сладкого. По ее словам, для начала нужно понять, почему происходит так, что вас тянет на сладкое. Чтобы восполнить недостаток витаминов и уменьшить потребность в сладком, нужно есть семечки, орехи и листовые овощи.

Из-за высокого гликемического индекса арбуз может быть не сразу усвоен, что приведет к повышению глюкозы в крови. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Баланина. «Высокий гликемический индекс — это нехорошо, особенно для людей с нарушением углеводного обмена. Такая „лавина сахара“ не может быть сразу усвоена, что приведет к повышению глюкозы в крови» — сказала Баланина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». Она добавила, что людям, которые хотят снизить вес, лучше ограничить потребление ягоды. Без вреда для здоровья можно съесть 300-400 граммов плода. Как отмечает эндокринолог, некоторые производители добавляют в арбуз пестициды и нитраты. Поэтому приобретать его стоит только у сертифицированных продавцов. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина поделилась мнением, как легко отказаться от сладкого. По ее словам, для начала нужно понять, почему происходит так, что вас тянет на сладкое. Чтобы восполнить недостаток витаминов и уменьшить потребность в сладком, нужно есть семечки, орехи и листовые овощи.