Госпитализированная Лада Дэнс перестала выходить на связь

Российская певица Лада Дэнс перестала выходить на связь и не отвечает на звонки. Ранее артистка попала в ДТП в Подольске.
«Я тоже не могу до Лады дозвониться», — сказал продюсер певицы Сергей Пудовкин, его слова передает «МК». Он добавил, что ранее коммуникация с Ладой Дэнс происходила оперативно и таких ситуаций не было. Как сообщает «МК», корреспонденты газеты также не смогли дозвониться до певицы.
5 августа Лада Дэнс пострадала в ДТП в Подольске, передает «Дни.ру». В аварии столкнулись три автомобиля. Пудовкин рассказал, что ее состояние оценивается как тяжелое. Для госпитализации артистки привлекли вертолет и МЧС.
Российская певица Лада Дэнс перестала выходить на связь и не отвечает на звонки. Ранее артистка попала в ДТП в Подольске. «Я тоже не могу до Лады дозвониться», — сказал продюсер певицы Сергей Пудовкин, его слова передает «МК». Он добавил, что ранее коммуникация с Ладой Дэнс происходила оперативно и таких ситуаций не было. Как сообщает «МК», корреспонденты газеты также не смогли дозвониться до певицы. 5 августа Лада Дэнс пострадала в ДТП в Подольске, передает «Дни.ру». В аварии столкнулись три автомобиля. Пудовкин рассказал, что ее состояние оценивается как тяжелое. Для госпитализации артистки привлекли вертолет и МЧС.