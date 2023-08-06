Госпитализированная Лада Дэнс перестала выходить на связь

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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
Госпитализированная певица Лада Дэнс перестала выходить на связь Фото:

Российская певица Лада Дэнс перестала выходить на связь и не отвечает на звонки. Ранее артистка попала в ДТП в Подольске.

«Я тоже не могу до Лады дозвониться», — сказал продюсер певицы Сергей Пудовкин, его слова передает «МК». Он добавил, что ранее коммуникация с Ладой Дэнс происходила оперативно и таких ситуаций не было. Как сообщает «МК», корреспонденты газеты также не смогли дозвониться до певицы.

5 августа Лада Дэнс пострадала в ДТП в Подольске, передает «Дни.ру». В аварии столкнулись три автомобиля. Пудовкин рассказал, что ее состояние оценивается как тяжелое. Для госпитализации артистки привлекли вертолет и МЧС.

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Российская певица Лада Дэнс перестала выходить на связь и не отвечает на звонки. Ранее артистка попала в ДТП в Подольске. «Я тоже не могу до Лады дозвониться», — сказал продюсер певицы Сергей Пудовкин, его слова передает «МК». Он добавил, что ранее коммуникация с Ладой Дэнс происходила оперативно и таких ситуаций не было. Как сообщает «МК», корреспонденты газеты также не смогли дозвониться до певицы. 5 августа Лада Дэнс пострадала в ДТП в Подольске, передает «Дни.ру». В аварии столкнулись три автомобиля. Пудовкин рассказал, что ее состояние оценивается как тяжелое. Для госпитализации артистки привлекли вертолет и МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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