Глава ЛНР будет избираться тайным голосованием

Народный совет ЛНР определил порядок избрания главы
Глава Луганской Народной Республики будет избираться путем тайного голосования депутатов. Он будет избран из трех кандидатов, представленных президентом России. Об этом сообщили в Народном совете ЛНР.
«Согласно части 1 статьи 63 Конституции ЛНР Глава ЛНР избирается депутатами Народного Совета ЛНР в соответствии с федеральным законом, настоящей Конституцией и законом ЛНР. Таким образом, законопроект определяет порядок избрания Главы ЛНР депутатами Народного Совета ЛНР», — сообщил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Его слова приводятся в официальном telegram-канале Совета.
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