Глава ЛНР будет избираться тайным голосованием

18 августа 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Народный совет ЛНР определил порядок избрания главы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Луганской Народной Республики будет избираться путем тайного голосования депутатов. Он будет избран из трех кандидатов, представленных президентом России. Об этом сообщили в Народном совете ЛНР. «Согласно части 1 статьи 63 Конституции ЛНР Глава ЛНР избирается депутатами Народного Совета ЛНР в соответствии с федеральным законом, настоящей Конституцией и законом ЛНР. Таким образом, законопроект определяет порядок избрания Главы ЛНР депутатами Народного Совета ЛНР», — сообщил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Его слова приводятся в официальном telegram-канале Совета.

Глава Луганской Народной Республики будет избираться путем тайного голосования депутатов. Он будет избран из трех кандидатов, представленных президентом России. Об этом сообщили в Народном совете ЛНР. «Согласно части 1 статьи 63 Конституции ЛНР Глава ЛНР избирается депутатами Народного Совета ЛНР в соответствии с федеральным законом, настоящей Конституцией и законом ЛНР. Таким образом, законопроект определяет порядок избрания Главы ЛНР депутатами Народного Совета ЛНР», — сообщил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Его слова приводятся в официальном telegram-канале Совета.