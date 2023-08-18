Глава ЛНР будет избираться тайным голосованием

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Народный совет ЛНР определил порядок избрания главы Фото:

Глава Луганской Народной Республики будет избираться путем тайного голосования депутатов. Он будет избран из трех кандидатов, представленных президентом России. Об этом сообщили в Народном совете ЛНР.

«Согласно части 1 статьи 63 Конституции ЛНР Глава ЛНР избирается депутатами Народного Совета ЛНР в соответствии с федеральным законом, настоящей Конституцией и законом ЛНР. Таким образом, законопроект определяет порядок избрания Главы ЛНР депутатами Народного Совета ЛНР», — сообщил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Его слова приводятся в официальном telegram-канале Совета.

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Глава Луганской Народной Республики будет избираться путем тайного голосования депутатов. Он будет избран из трех кандидатов, представленных президентом России. Об этом сообщили в Народном совете ЛНР. «Согласно части 1 статьи 63 Конституции ЛНР Глава ЛНР избирается депутатами Народного Совета ЛНР в соответствии с федеральным законом, настоящей Конституцией и законом ЛНР. Таким образом, законопроект определяет порядок избрания Главы ЛНР депутатами Народного Совета ЛНР», — сообщил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Его слова приводятся в официальном telegram-канале Совета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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