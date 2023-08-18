Politico: США упустили шанс на ранние мирные переговоры с РФ

19 августа 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

В США не считают, что контрнаступление Украины было ошибкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США признали, что упустили возможность содействовать проведению мирных переговоров России и Украины на более ранних этапах спецоперации. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на неназванного чиновника. «Возможно, мы упустили возможность настаивать на более ранних переговорах», — приводит слова инсайдера издание Politico. Он сказал, что в Вашингтоне знают о провале украинского контрнаступления. Собеседник сообщил, что из-за неверной тактики ВСУ возможный прорыв отодвинут на более отдаленное будущее. При этом никто из высокопоставленных лиц Америки не считает контрнаступление Украины ошибкой. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сказал, что для прекращения конфликта на Украине достаточно того, чтобы западные страны прекратили поставки оружия ВСУ. Киев, в свою очередь, отрицает любую возможность проведения мирных переговоров с РФ. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что любое прекращение огня будет означать победу Москвы.

В США признали, что упустили возможность содействовать проведению мирных переговоров России и Украины на более ранних этапах спецоперации. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на неназванного чиновника. «Возможно, мы упустили возможность настаивать на более ранних переговорах», — приводит слова инсайдера издание Politico. Он сказал, что в Вашингтоне знают о провале украинского контрнаступления. Собеседник сообщил, что из-за неверной тактики ВСУ возможный прорыв отодвинут на более отдаленное будущее. При этом никто из высокопоставленных лиц Америки не считает контрнаступление Украины ошибкой. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сказал, что для прекращения конфликта на Украине достаточно того, чтобы западные страны прекратили поставки оружия ВСУ. Киев, в свою очередь, отрицает любую возможность проведения мирных переговоров с РФ. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что любое прекращение огня будет означать победу Москвы.