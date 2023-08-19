Крупный пожар произошел в криминалистическом центре в Киеве

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Игорь Клименко сообщил, что есть пострадавшие из-за сильного пожара в криминалистическом центре Киева Фото:

В Киеве начался сильный пожар на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар», — заявил Клименко в своем telegram-канале. Он отметил, что есть пострадавшие.

По его словам, пожар потушен, причины выясняются. Клименко уточнил, что это не последствие прилета ракеты.

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В Киеве начался сильный пожар на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. «На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар», — заявил Клименко в своем telegram-канале. Он отметил, что есть пострадавшие. По его словам, пожар потушен, причины выясняются. Клименко уточнил, что это не последствие прилета ракеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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