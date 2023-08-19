Крупный пожар произошел в криминалистическом центре в Киеве

Игорь Клименко сообщил, что есть пострадавшие из-за сильного пожара в криминалистическом центре Киева
В Киеве начался сильный пожар на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
«На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар», — заявил Клименко в своем telegram-канале. Он отметил, что есть пострадавшие.
По его словам, пожар потушен, причины выясняются. Клименко уточнил, что это не последствие прилета ракеты.
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